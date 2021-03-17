200 тысяч квадратов жилья в планах на этот год для Заводского района Минска

Источник материала: БT

200 тысяч квадратов жилья. Такие планы на этот год по возведению квартир для жителей Заводского района Минска. Сейчас активно застраиваются микрорайон Чижовка-6 и жилой комплекс "Малая родина". Параллельно создается инфраструктура, в том числе и спортивная, для комфорта местных жителей. Всего в районе проживают более 230 тысяч человек. Сегодня самых активных отметили почетными грамотами и благодарностями на вечере по случаю 83-го дня рождения Заводского района.

Заводский район сегодня - промышленное сердце Минска. Среди флагманов производства - Минский автомобильный завод, колесных тягачей и подшипниковый. Их продукция имеет спрос за границей, потому экспортные поставки увеличиваются.