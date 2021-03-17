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В Хойникском районе благоустраивают мемориальные обелиски
17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, стала своеобразным патриотическим субботником. Сотни людей во всех регионах Беларуси отправляются к даже самым маленьким мемориалам, чтобы привести их в порядок после зимы. Так, в деревне Алексичи на Полесье взялись за благоустройство мемориального обелиска в память о сожженных жителях деревни. В пепелище тогда превратились 123 подворья, почти 400 человек сгорели заживо. Школьники, члены БРСМ и общественных организаций и все неравнодушные люди пришли к памятнику убрать старую листву, очистить плитку и возложить цветы.
Сегодня к акции "Память" присоединились волонтеры сразу в шести районах Полесского региона.
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Акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, стала своеобразным патриотическим субботником. Сотни людей во всех регионах Беларуси отправляются к даже самым...
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