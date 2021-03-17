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В Хойникском районе благоустраивают мемориальные обелиски

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, стала своеобразным патриотическим субботником. Сотни людей во всех регионах Беларуси отправляются к даже самым маленьким мемориалам, чтобы привести их в порядок после зимы. Так, в деревне Алексичи на Полесье взялись за благоустройство мемориального обелиска в память о сожженных жителях деревни. В пепелище тогда превратились 123 подворья, почти 400 человек сгорели заживо. Школьники, члены БРСМ и общественных организаций и все неравнодушные люди пришли к памятнику убрать старую листву, очистить плитку и возложить цветы.

Ксения Грицкова, учащаяся глинищанской средней школы: "У меня была прабабушка, она была врачом на фронте, много людей вылечила. И этим людям мы можем сказать спасибо. И сейчас благодаря этим людям мы видим чистое и мирное небо".

Сегодня к акции "Память" присоединились волонтеры сразу в шести районах Полесского региона.

В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала

 
Теги: Витебск
 
 
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Акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, стала своеобразным патриотическим субботником. Сотни людей во всех регионах Беларуси отправляются к даже самым...
 
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