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В субботу прямую линию проведет мэр Минска Владимир Кухарев
17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБыть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 20 марта с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев.
А на вопросы жителей центрального региона ответит первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 20...
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