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Своевременная помощь спасла жизнь

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей  рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем, кто попал в ледяную ловушку.  

В Минском районе под лед провалился пенсионер. Это произошло в карьере в деревне Хмелевка. Об истории спасения  -  Елена Витко (видео).

 
 
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Жертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей  рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем,...
 
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