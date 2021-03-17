Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Своевременная помощь спасла жизнь Жертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем,...

Жертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем, кто попал в ледяную ловушку.В Минском районе под лед провалился пенсионер. Это произошло в карьере в деревне Хмелевка. Об истории спасения -