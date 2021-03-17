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Своевременная помощь спасла жизнь
17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем, кто попал в ледяную ловушку.
В Минском районе под лед провалился пенсионер. Это произошло в карьере в деревне Хмелевка. Об истории спасения - Елена Витко (видео).
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Жертвы тонкого льда. Интенсивное таяние ледяного покрытия не останавливает любителей рыбалки. Каждый день специалисты ОСВОДа и спасатели выезжают на помощь тем,...
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