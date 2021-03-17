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Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны
17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии -
В состав Конституционной комиссии вошли 36 человекВсего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте важной для страны работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус. Вот фрагмент разговора.
Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 годаДедлайн для работы Конституционной комиссии – 1 августа. Именно к этой дате должны быть представлены выработанные предложения по изменению Основного закона. Далее планируется их широкое общественное обсуждение и вынесение на республиканский референдум.
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Учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии - Президентом подписан соответствующий указ. Решение о ее...
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