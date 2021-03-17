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В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны Учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии - Президентом подписан соответствующий указ. Решение о ее...

Учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии -Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок в Основной закон. Но настроены решительно. Об этом участники авторитетной команды рассказали в нашей студии. Работа комиссии будет максимально публичной и открытой. Свой вклад готова внести и молодежь, ее также привлекли к ответственному делу.Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте важной для страны работы поговорила наш обозреватель. Вот фрагмент разговора.Дедлайн для работы Конституционной комиссии – 1 августа. Именно к этой дате должны быть представлены выработанные предложения по изменению Основного закона. Далее планируется их широкое общественное обсуждение и вынесение на республиканский референдум.