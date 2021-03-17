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Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учесть палитру мнений, но главное - видеть  будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии - Президентом подписан соответствующий указ. Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача  - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок в Основной закон. Но настроены  решительно. Об этом участники авторитетной команды  рассказали в нашей студии. Работа комиссии будет максимально публичной и открытой. Свой вклад готова внести и молодежь, ее также привлекли к ответственному делу. 

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они  заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте важной для страны работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус. Вот фрагмент разговора. 

Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 года

Дедлайн для работы Конституционной комиссии – 1 августа.  Именно к этой дате должны быть представлены выработанные предложения по изменению Основного закона. Далее  планируется их широкое общественное обсуждение и вынесение на республиканский референдум.
 
 
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Учесть палитру мнений, но главное - видеть  будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии - Президентом подписан соответствующий указ. Решение о ее...
 
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