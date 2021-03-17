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Строительство комплекса Национального детского технопарка завершат осенью 2022 года
17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосударство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил
Все учебные программы в технопарке направлены на сочетание науки и практики, особое внимание уделяется исследовательской работе. Сегодня также обсуждались преференции для тех, кто прошел обучение и показал хорошие результаты, для поступления в лицей БГУ или в высшие учебные заведения технического профиля.
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Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая сегодня Национальный...
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