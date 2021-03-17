Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Строительство комплекса Национального детского технопарка завершат осенью 2022 года Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая сегодня Национальный...

Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил, посещая сегодня Национальный детский технопарк. Он открылся в начале года. Программа обучения - это 24 дня практических занятий для талантливых старшеклассников со всей Беларуси. Основы программирования, создание собственных разработок и написание кодов они сочетают и со школьной программой. Обо всех тонкостях обучения рассказали премьеру. Сейчас оно проходит на базе лабораторий радиотехнического колледжа. Но вскоре появится и свой комплекс. Все работы - за счет бюджета. Создание таких новых обучающих платформ - это, как отметил премьер, инвестиции в будущее.Все учебные программы в технопарке направлены на сочетание науки и практики, особое внимание уделяется исследовательской работе. Сегодня также обсуждались преференции для тех, кто прошел обучение и показал хорошие результаты, для поступления в лицей БГУ или в высшие учебные заведения технического профиля.