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Решение вопросов белорусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова: Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. На встречу к председателю...

Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. На встречу к председателю Совета Республики записалось 120 человек. Отмечено, что в верхнюю палату национального собрания люди зачастую обращаются уже после других инстанций, где их вопрос не смогли решить либо к устранению проблемы подошли халатно. Среди вопросов с которыми обратились к Наталье Кочановой лидируют вопросы ЖКХ.Из-за количества обратившихся прием продлится до конца дня. Стоит отметить, что кроме личных встреч работают и другие формы работы с гражданами - электронные, письменные, телефонные. Председатель верхней палаты парламента отметила, что не зависимо от выбора все обращения держат на контроле.