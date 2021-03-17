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Наталья Кочанова: Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. На встречу к председателю Совета Республики записалось 120 человек. Отмечено, что в верхнюю палату национального собрания  люди зачастую обращаются уже после других инстанций, где их вопрос не смогли решить либо к устранению проблемы подошли халатно. Среди вопросов с которыми обратились к Наталье Кочановой лидируют вопросы ЖКХ. 

Решение вопросов белорусов

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Очень редко к нам приходит человек, впервые обратившийся по своей проблеме. Как правило, это уже пройдены определенные инстанции, которые не оказали содействие в решении этого вопроса. Поэтому человек приходит в Совет Республики, чтобы оказали содействие в решениие его вопроса. Такое есть, поэтому мы всегда акцентируем внимание местных органов власти, руководителей предприятий, организаций, откуда обращаются люди, на недрустимость волокиты в этой работе и фармализма". 

Из-за количества обратившихся прием продлится до конца дня. Стоит отметить, что кроме личных встреч работают и другие формы работы с гражданами  - электронные, письменные, телефонные. Председатель верхней палаты парламента отметила, что не зависимо от выбора все обращения держат на контроле.
 
 
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Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. На встречу к председателю...
 
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