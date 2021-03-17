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В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Молодежь готова внести свой вклад в работу над корректировками Основного закона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конституционная комиссия приступила к работе Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок...

Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок в Основной закон. Работа комиссии будет открытой - свой вклад готова внести и молодежь.Ее тоже привлекли к выполнению. Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Все они заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте ответственной работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус.Дедлайн для Конституционной комиссии 1 августа. Именно к этой дате должны быть представлены выработанные предложения по изменению Основного закона. Дальше планируется их широкое общественное обсуждение и вынесение на Республиканский референдум.