ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конституционная комиссия приступила к работе

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок в Основной закон. Работа комиссии будет открытой - свой вклад готова внести и молодежь. 

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Ее тоже привлекли к выполнению. Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Все они   заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте ответственной работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус.   

Молодежь готова внести свой вклад в работу над корректировками Основного закона

Дедлайн для Конституционной комиссии 1 августа.  Именно к этой дате должны быть представлены выработанные предложения по изменению Основного закона. Дальше планируется их широкое общественное обсуждение и вынесение на Республиканский референдум.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Предстоит непростая задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок...
 
Новости дня
Новости общества
 
Желтый уровень опасности - мокрый снег и гололедица
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by