|
На фото - в белой куртке и с красной тканью в руках. За «незарегистрированную символику» задержаны две минчанки
17.03.2021 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержаны две женщины, которые «ранее принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не были задержаны». Об этом
Сообщается, что во вторник вечером задержали 32-летнюю минчанку, «которая ранее участвовала в несанкционированных мероприятиях на территории Минского района».
— Женщина с использованием незарегистрированной символики устраивала фотосессии для поддержания протестных настроений в деструктивных телеграм-каналах, — сообщает пресс-служба.
На опубликованном силовиками видео с доказательствами вины минчанки демонстрируются ее фотографии. На одной из них девушка стоит где-то в лесу в белой куртке и красной юбке. В руках она держит красную ткань.
Вторая минчанка также была задержана накануне вечером. 42-летнюю минчанку обвиняют в том, что 14 марта, «находясь в автобусе, разместила на двери транспорта незарегистрированную символику».
— Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — заявили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фото - в белой куртке и с красной тканью в руках. За «незарегистрированную символику» задержаны две минчанки
«Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - заявили в МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)