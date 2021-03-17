На фото - в белой куртке и с красной тканью в руках. За «незарегистрированную символику» задержаны две минчанки

Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны две женщины, которые «ранее принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не были задержаны». Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

Сообщается, что во вторник вечером задержали 32-летнюю минчанку, «которая ранее участвовала в несанкционированных мероприятиях на территории Минского района».

— Женщина с использованием незарегистрированной символики устраивала фотосессии для поддержания протестных настроений в деструктивных телеграм-каналах, — сообщает пресс-служба.



Скриншот видео

На опубликованном силовиками видео с доказательствами вины минчанки демонстрируются ее фотографии. На одной из них девушка стоит где-то в лесу в белой куртке и красной юбке. В руках она держит красную ткань.

Вторая минчанка также была задержана накануне вечером. 42-летнюю минчанку обвиняют в том, что 14 марта, «находясь в автобусе, разместила на двери транспорта незарегистрированную символику».



Скриншот видео

— Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — заявили в МВД.