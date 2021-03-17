ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На фото - в белой куртке и с красной тканью в руках. За «незарегистрированную символику» задержаны две минчанки

17.03.2021 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны две женщины, которые «ранее принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не были задержаны». Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

Сообщается, что во вторник вечером задержали 32-летнюю минчанку, «которая ранее участвовала в несанкционированных мероприятиях на территории Минского района».

— Женщина с использованием незарегистрированной символики устраивала фотосессии для поддержания протестных настроений в деструктивных телеграм-каналах, — сообщает пресс-служба.


Скриншот видео

На опубликованном силовиками видео с доказательствами вины минчанки демонстрируются ее фотографии. На одной из них девушка стоит где-то в лесу в белой куртке и красной юбке. В руках она держит красную ткань.

Вторая минчанка также была задержана накануне вечером. 42-летнюю минчанку обвиняют в том, что 14 марта, «находясь в автобусе, разместила на двери транспорта незарегистрированную символику».


Скриншот видео

— Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — заявили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - заявили в МВД.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стартует новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by