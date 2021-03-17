Налоговое законодательство могут ужесточить в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Эксперты не исключают, что в 2021 году может быть усилена ответственность за налоговые правонарушения и в Уголовном кодексе могут появиться еще две "налоговых" статьи.

В настоящее время в Уголовном кодексе посте того, как прошла либерализация законодательства осталась одна статья, которая предусматривает уголовную ответственность за неуплату налогов.

"В настоящее время идет активное обсуждение темы ужесточения уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений", - сообщили Sputnik информированные источники.

По их словам, с предложениями по ужесточению ответственность за данной вид преступлений выступил, скорее всего, Комитет государственного контроля.

"И бизнес-сообщество и адвокатский корпус в курсе того, что уже есть пакет документов, где собраны предложения по усилению ответственности. Там речь идет о совершенно новых уголовных статьях, которых никогда не было в белорусском законодательстве", - сказали собеседники агентства.

В данной связи они уточнили, что, к примеру, речь идет о "налоговом мошенничестве". В свою очередь, источники в депутатском корпусе уточнили, что о готовящихся предложениях по налоговому законодательству "слышали, но в парламенте их пока нет".

Еще две статьи

В настоящее время в УК РБ есть одна статья 243, по которой возбуждаются дела за уклонение от уплаты налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы. Но по ней нельзя привлекать к уголовной ответственности, лиц, которые вносят в декларации недостоверную информацию, но не искажают при этом налоговую базу. Например, завышают налоговые вычеты по НДС или необоснованно применяют льготы. Также по ней нельзя привлекать к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты взносов в ФСЗН.

"Есть информация, что власти хотят ужесточить наказание в этой части и внести изменения в Уголовный кодекс, добавив в него уголовную ответственность за уклонение физического лица от уплаты сумм налогов, сборов и страховых взносов", - сказали собеседники агентства.

Кроме этого, в УК хотят дополнить статью за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией.

По словам экспертов, речь идет о введении уголовной ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных обязательных платежей в бюджет ФСЗН.

Налоговое мошенничество

Также предлагается Уголовный кодекс дополнить статье "Налоговое мошенничество". Налоговым мошенничеством предлагается считать предоставление сведений, содержащих заведомо ложные сведения в целях необоснованного возврата сумм налогов.

Одновременно предлагается внести норму о том, что физическое лицо, впервые совершившее такие налоговые преступления, будет освобождаться от уголовной ответственности, если оно полностью погасило ущерб.