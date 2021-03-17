«В возбуждении уголовного дела отказано». В СК заявили, что причиной смерти Никиты Кривцова стал суицид

Источник материала: Tut.by

Причиной смерти Никиты Кривцова стал суицид. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на следственное управление УСК по городу Минску.



Иллюстративное фото: Следственный комитет Беларуси

Тело 28-летнего футбольного фаната Никиты Кривцова, напомним, нашли 22 августа прошлого года в районе улицы Парниковой, как рассказала жене Никиты милиция, мужчина был найден повешенным. Пропал молодой человек 12 августа — утром он из Жодино выехал на работу в деревню Королев Стан, с тех пор связь с ним оборвалась. Семья разыскивала его в изоляторах среди задержанных, потом обратилась в милицию и поисково-спасательный отряд «Ангел».

После обнаружения тела жена и отец Кривцова обратились в Следственный комитет с заявлением «о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие». Как сообщил тогда TUT.BY адвокат, «семья не верит, что человек в 28 лет, имея хорошую работу, жену, прекрасного ребенка, мог совершить такое и уйти из жизни сам».

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе проверки следователи установили, что причиной смерти стал суицид.

— Вывод о самоубийстве Н. Кривцова сделан на основании обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа: отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки. Следует отметить, что, согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием собственного веса, на теле обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени. В ходе проверки следователи пришли к выводу, что с учетом близкого расположения тела к стволу дерева указанные повреждения Кривцов мог получить в стадии экспираторной отдышки, которая, как правило, сопровождается резко выраженными судорожными движениями тела. Каких-либо других травматических прижизненных телесных повреждений на трупе мужчины не обнаружено, — рассказал начальник отдела Следственного управления УСК по Минску Виктор Грамович.



Скриншот камеры видеонаблюдения 11 августа 2020 года. Фото: «Минск-Новости»

Как пишет издание, утверждение «некоторых интернет-ресурсов», что «исчезновение и гибель мужчины были связаны с происходящими в стране протестными событиями, не соответствует действительности». В ходе проверки установлено: молодой человек действительно 9 августа прошлого года принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Однако не задерживался, к административной и уголовной ответственности не привлекался.

— По словам супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Женщина рассказала, что накануне исчезновения, рано утром 11 августа, Никита приехал домой, собрал вещи и ушел в неизвестном направлении, пояснив, что планирует скрываться от правоохранительных органов, — сообщил Грамович.

Как рассказал представитель СК, во время проверки были детально восстановлены все обстоятельства произошедшего, опрошены десятки лиц, в том числе родственники и друзья Никиты, получены заключения всех необходимых экспертиз, проведено множество других следственных и процессуальных действий.

Следователи восстановили хронологию действий Кривцова 11 августа, которая подтверждается изъятыми записями камер видеонаблюдения и показаниями очевидцев. Так, находясь в одном из столичных баров, он познакомился с двумя молодыми людьми. После совместного употребления спиртных напитков мужчины направились по месту жительства одного из них, где продолжили распивать алкоголь. Утром 12 августа Кривцов ушел из квартиры в неизвестном направлении.



Скриншот камеры видеонаблюдения 11 августа 2020 года. Фото: «Минск-Новости»

Оба гражданина были установлены и опрошены. С их слов, на теле Никиты каких-либо телесных повреждений они не видели, последний при них не падал. Молодые люди также отметили: в ходе беседы Кривцов неоднократно высказывал опасения, что его могут привлечь к ответственности за организацию несанкционированных митингов в Молодечно и участие в них.

Сообщается также, что следователи нашли видеозапись, на которой видно, как Кривцов около 7.00 12 августа один двигался в направлении леса, где впоследствии и было обнаружено его тело. Видеоматериалы также свидетельствуют об отсутствии у него каких-либо телесных повреждений.



Скриншот камеры видеонаблюдения 12 августа 2020 года. Фото: «Минск-Новости»

При проведении экспертиз исследовался в том числе и узел на ремне: он не является профессиональным, относится к простым и широко используется в быту. В статье отмечается, что также было исследовано психическое состояние Кривцова: в период, предшествовавший исчезновению, он находился в состоянии эмоциональной напряженности, что согласуется с пояснениями близких.

«По результатам проверки следственным управлением УСК по Минску по факту смерти Кривцова в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления», — говорится в материале.