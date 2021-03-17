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В Пинске 15 марта местные жители украли государственный флаг
17.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Пинске 15 марта местные жители украли государственный флаг в качестве сувенира. Инцидент попал на камеру наблюдения. Установлено, что к краже причастны двое парней 18 и 19 лет, полотнище обнаружили в квартире одного из них. Оказалось, что и ранее они пытались завладеть флагом: в феврале сняли его с местной больницы, но по горячим следам были задержаны правоохранителями недалеко от места происшествия. Сейчас по обоим фактам проводится проверка.
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В Пинске 15 марта местные жители украли государственный флаг в качестве сувенира. Инцидент попал на камеру наблюдения. Установлено, что к краже причастны двое...
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