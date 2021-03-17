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Предъявлено обвинение администраторам деструктивного канала "Водители97"
17.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предъявлено обвинение администраторам телеграм-каналов. Речь идет об участниках групп "Водители97". По данным следствия, в августе три женщины и мужчина в возрасте от 28 до 39 лет установили контакт с администраторами различных телеграм-каналов и чатов со схожими названиями. В дальнейшем фигуранты искали соучастников для блокировки дорог, повреждения спецтранспорта и забастовок. При этом обвиняемые регулярно меняли никнеймы и адреса своих каналов, рассчитывая, что так им удастся избежать ответственности.
Также известно, что фигуранты пытались вербовать сотрудников силовых структур для вовлечения в свою деятельность. У задержанных изъяты мобильные телефоны. Следователями изучено и приобщено к уголовному делу их содержимое - фото, скрины, переписки и другая информация.
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Предъявлено обвинение администраторам телеграм-каналов. Речь идет об участниках групп "Водители97". По данным следствия, в августе три женщины и мужчина в возрасте...
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