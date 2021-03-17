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Предъявлено обвинение администраторам деструктивного канала "Водители97"

17.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предъявлено обвинение администраторам телеграм-каналов. Речь идет об участниках групп "Водители97". По данным следствия, в августе три женщины и мужчина в возрасте от 28 до 39 лет установили контакт с администраторами различных телеграм-каналов и чатов со схожими названиями. В дальнейшем фигуранты искали соучастников для блокировки дорог, повреждения спецтранспорта и забастовок. При этом обвиняемые регулярно меняли никнеймы и адреса своих каналов, рассчитывая, что так им удастся избежать ответственности.

Александр Василюк, начальник управления СК Беларуси: "Указанным лицам предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К троим обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к еще одной женщине - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Расследование уголовного дела в отношении других администраторов и активных участников чатов и телеграм-каналов продолжается".

Также известно, что фигуранты пытались вербовать сотрудников силовых структур для вовлечения в свою деятельность. У задержанных изъяты мобильные телефоны. Следователями изучено и приобщено к уголовному делу их содержимое - фото, скрины, переписки и другая информация.

 
 
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Предъявлено обвинение администраторам телеграм-каналов. Речь идет об участниках групп "Водители97". По данным следствия, в августе три женщины и мужчина в возрасте...
 
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