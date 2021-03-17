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Повышение эффективности экономики и равномерное развитие регионов - это приоритеты предстоящего пятилетия. Причем не только для больших городов, но и отдаленных райцентров. Передовые производства должны стать флагманами в создании новых рабочих мест и в достойной оплате труда. Так, в Круглом создано предприятие по переработке вторичных ресурсов - тары и PET-упаковок. За год это свыше 4 тысяч тонн. Продукция поставляется на экспорт. Развивает собственную торговую сеть предприятие по производству кондитерских изделий, сделав при этом акцент на усилении социальных гарантий для своих работников.



Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "У нас мощная конкуренция в этом направлении, в котором работает предприятие. Но несмотря на это, он рискнул и довольно-таки успешно работает. До 100 человек работающих, которые имеют сегодня достойную зарплату и хорошие условия труда. Можно и нужно вкладывать деньги частного капитала в малые города".

Евгений Комлев, и. о. директора частного предприятия: "Горячее питание предоставляет здесь на объекте работникам. Есть первичная организация профсоюза. Мы развиваемся. Будем тоже открывать свои торговые объекты и двигаться вперед, только вперед. Нам останавливаться некогда".

Помощник Президента Леонид Мартынюк пообщался сегодня и с жителями Круглянского района во время выездного приема граждан. В лидерах оказались жилищно-бытовые вопросы, прозвучали и предложения. Так, один из обратившихся выступил с просьбой вернуть статус "участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Александр Осмоловский, житель Круглянского района: "Поехать куда-то в Минск или даже в Могилев и там идти на прием - довольно затруднительно. Удобно, что можно на месте поставить свои вопросы и получить ответы, то, что будут они решаться, что они на контроле".

По всем обращениям даны разъяснения, некоторые взяты на контроль. Тем, кто не смог прийти на прием, ответы даны по телефону.