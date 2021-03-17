Три дочери Зевса в фарфоре - в художественной галерее Михаила Савицкого

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Женские образы, воплощенные в изысканном и нежном материале. Личную коллекцию фарфора презентует минский коллекционер Виктор Суворов . Для каждого показа автор готовит тематическую композицию.

В этом году она не просто создает весеннее настроение - знакомит эстетов с историей фарфорового производства разных фабрик. Изысканные и вместе с тем ценные экспонаты принимает художественная галерея Михаила Савицкого. Наталья Бордиловская увидела экспозицию.

Три дочери Зевса в фарфоре - последнее приобретение Виктора Суворова. Эту композицию из Киева в Минск коллекционеру прислал друг специально для выставки. Наш земляк готов бесконечно рассказывать о каждой из своих 150 фигурок, представленных на экспозиции. Старожил. За 40 лет в собирательском хобби Суворову есть что поведать и о самом фарфоровом материале, и о художественной ценности каждого произведения, и о пути, которым вещь попала в коллекцию. Обладатель почти 2 тысяч фарфоровых шедевров, Суворов готов дать и полезный совет по сохранению таких вещей, и предугадать перспективу развития фарфорового производства.



Он собирает фарфоровую посуду (вазы, графины, штофы для вина), сувенирные статуэтки. Много лет назад сбор начинался с "экспроприации" маминых белых слоников. Ежегодно коллекция пополняется через обмен среди местных любителей (каждую среду и воскресенье минские коллекционеры встречаются во Дворце культуры железнодорожников). Сейчас в большом почете собирательство через интернет. Россия, Украина и Беларусь - три страны, какие активно онлайн занимаются советским фарфором. Именно период СССР называют наиболее ярким в развитии фарфорового производства. Расцвет заводов - рижского, питерского, киевского, минского.



Сегодня многие из них прекратили деятельность, в том числе производство в белорусской столице. Зато успешно действует фарфоровое дело в Добруше. Казалось бы, легкая и изысканная выставка фарфора Виктора Суворова, но в истории фарфора был довольно длительный период так называемых крупных форм. Из материала делали бюсты и скульптурные изображения в полный рост выдающихся деятелей: Пушкина, Чайковского, Ломоносова, Ленина, наших земляков, Купалы и Коласа. Как правило, это были правительственные и заказы государственных учреждений с целями далеко не развлекательными, чаще просветительскими и даже агитационными.

Эту экспозиционную подборку Суворов назвал "Женский образ в фарфоре" - выставка специально к весне, легкая, романтичная, полусказочная. Фигурки представительниц разных профессий (от сварщицы до балерины), разных национальностей (украинка, узбечка, цыганка) и самые любимые образы самого коллекционера Суворова - герои литературных произведений, преданий и сказок: Снегурочка, Медной горы хозяйка, Золушка.

Посмотреть на женский мир в фарфоре в белорусской столице можно будет до 9 мая.