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5 новых аппаратов КТ поступят в медучреждения Минска

17.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

5 компьютерных томографов поступят в медучреждения столицы к концу марта.  Новыми аппаратами оснастят 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, Научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а также клинический центр  фтизиопульмонологии. В некоторых медучреждениях запланирован ремонт помещений для новых кабинетов КТ. 

Всего на сегодня в учреждениях здравоохранения столицы  27 компьютерных томографов, 9 ангиографов и  столько же  аппаратов МРТ. 10 аппаратов КТ больницы и поликлиники получили в прошлом году. 

 
 
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5 компьютерных томографов поступят в медучреждения столицы к концу марта.  Новыми аппаратами оснастят 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, Научно-практический...
 
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