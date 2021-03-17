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5 новых аппаратов КТ поступят в медучреждения Минска
17.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT5 компьютерных томографов поступят в медучреждения столицы к концу марта. Новыми аппаратами оснастят 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, Научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а также клинический центр фтизиопульмонологии. В некоторых медучреждениях запланирован ремонт помещений для новых кабинетов КТ.
Всего на сегодня в учреждениях здравоохранения столицы 27 компьютерных томографов, 9 ангиографов и столько же аппаратов МРТ. 10 аппаратов КТ больницы и поликлиники получили в прошлом году.
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5 компьютерных томографов поступят в медучреждения столицы к концу марта. Новыми аппаратами оснастят 6-ю и 10-ю городские клинические больницы, Научно-практический...
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