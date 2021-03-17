ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня в Минске стартовала международная выставка BUDEXPO-2021

17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это одно из главных событий года для строительный отрасли. Причем не только белорусской. Годом архитектуры и градостроительства объявлен этот год в СНГ. К тому же Беларусь сейчас председательствует в союзном объединении. В программе презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и ярмарка вакансий. Какие темы в центре внимания участников, знает Антон Малюта.


То, что подход к застройке должен быть комплексным, - для рынка уже аксиома. Да и забыть про детский садик или школу уже не получится. Это одни из первых пунктов, на которые посмотрят будущие жильцы при покупке квартиры. Но как сделать жилье одновременно доступным и комфортным - это уже вопрос. И он требует современных решений от градостроителей и архитекторов.

В приоритете единый стиль. Так будут строить целые кварталы: не только дома, а еще образовательные и медицинские учреждения. Чтобы было и стильно, и функционально, нужен свежий взгляд молодых архитекторов. Глобальные вопросы будущего обсуждают на круглых столах, а конкретные результаты все желающие могут оценить на арт-площадке.


Арендные и электродома - основные тренды в отрасли


Строительная отрасль - одна из тех, что, несмотря на пандемию, закончила прошлый год со знаком плюс. И темпы сбавлять нельзя. Из трендов на ближайшую пятилетку - конечно, электродома. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране достаточно. Еще один акцент - строительство арендных квадратных метров. Это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы.

Комфортная городская среда

Говоря о том, каким должен быть город будущего, имеем в виду стиль и функциональность. Это важно продумать еще до строительства - на этапе проектирования. Здесь хорошо себя зарекомендовал Минскпроект. С вкладом организации построена большая часть столичного жилищного фонда.

В год будут строить не менее 4 млн кв. м жилья

В расписании выставки десятки мероприятий и все имеют прикладной характер. В ближайшую пятилетку в год будут строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья. Чтобы жизнь в своей квартире была действительно комфортной - это задача в равной степени каждого игрока рынка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это одно из главных событий года для строительный отрасли. Причем не только белорусской. Годом архитектуры и градостроительства объявлен этот год в СНГ. К тому же...
 
Новости дня
Новости общества
 
IT-будущее. Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by