Сегодня в Минске стартовала международная выставка BUDEXPO-2021

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Это одно из главных событий года для строительный отрасли. Причем не только белорусской. Годом архитектуры и градостроительства объявлен этот год в СНГ. К тому же Беларусь сейчас председательствует в союзном объединении. В программе презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и ярмарка вакансий. Какие темы в центре внимания участников, знает Антон Малюта.



То, что подход к застройке должен быть комплексным, - для рынка уже аксиома. Да и забыть про детский садик или школу уже не получится. Это одни из первых пунктов, на которые посмотрят будущие жильцы при покупке квартиры. Но как сделать жилье одновременно доступным и комфортным - это уже вопрос. И он требует современных решений от градостроителей и архитекторов.

В приоритете единый стиль. Так будут строить целые кварталы: не только дома, а еще образовательные и медицинские учреждения. Чтобы было и стильно, и функционально, нужен свежий взгляд молодых архитекторов. Глобальные вопросы будущего обсуждают на круглых столах, а конкретные результаты все желающие могут оценить на арт-площадке.



Арендные и электродома - основные тренды в отрасли



Строительная отрасль - одна из тех, что, несмотря на пандемию, закончила прошлый год со знаком плюс. И темпы сбавлять нельзя. Из трендов на ближайшую пятилетку - конечно, электродома. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране достаточно. Еще один акцент - строительство арендных квадратных метров. Это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы.



Комфортная городская среда



Говоря о том, каким должен быть город будущего, имеем в виду стиль и функциональность. Это важно продумать еще до строительства - на этапе проектирования. Здесь хорошо себя зарекомендовал Минскпроект. С вкладом организации построена большая часть столичного жилищного фонда.



В год будут строить не менее 4 млн кв. м жилья

В расписании выставки десятки мероприятий и все имеют прикладной характер. В ближайшую пятилетку в год будут строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья. Чтобы жизнь в своей квартире была действительно комфортной - это задача в равной степени каждого игрока рынка.



