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IT-будущее. Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи

17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая сегодня Национальный детский технопарк. Сама идея создания такой площадки впервые прозвучала на 2-м съезде ученых Беларуси. И ее поддержал Президент. В этом году парк заработал. Он как важная ступенька для будущего укрепления позиций Беларуси как IT-страны. О сочетании науки и практики - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Здесь всем неординарным и креативным идеям дадут шанс стать продуктом. Новый взгляд сегодня ценится во все мире. Ставка на инновации, которые нужны в каждой сфере. А значит спрос на разработки велик. С начала года в Минске открылся детский технопарк, чтобы найти таланты еще со школы.

Национальный детский технопарк принимает вторую смену

24 дня теории и практики для старшеклассников со всех уголков Беларуси, чтобы умная электроника стала умным прибором. Компьютерное моделирование и написание кодов они сочетают и со школьной программой. После еще 3 месяца онлайн-курс. Обо всех тонкостях обучения сегодня рассказали премьеру.

IT-будущее

Это уже вторая смена с начала года. Сейчас учатся на базе лабораторий радиотехнического колледжа. Заодно можно пообщаться и со старшими коллегами.

Идея - реализация - продукт

У школьников здесь будут развивать и стартап-мышление. Они более восприимчивы к новым технологиям. Самые смелые идеи и еще с научной базой готовы помогать и монетизировать.

Строительство комплекса Национального детского технопарка завершится осенью 2022 года

В ближайшем будущем у технопарка будет свой комплекс, где отдельно зеленая химия, робототехника, информационные и компьютерные технологии. Все работы за счет бюджета. Создание таких новых обучающих платформ - это инвестиции в будущее.

Государство готово поддерживать талантливую молодежь

Сегодня также обсуждалась и возможные преференции для тех, кто прошел обучение в технопарке и показал хорошие результаты, например, для поступления в лицей БГУ или в вузы технического профиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Государство будет поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая сегодня Национальный...
 
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