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Весьма своеобразный подход в решении вопросов граждан демонстрируют беглые революционеры. Взять, например, госрегулирование цен на социально значимые товары и лекарства. Это для людей хорошо, это приструнит недобросовестных посредников и розницу либо же следует развязать руки рынку? Как советуют те, кто по белорусским магазинам уже месяцами не ходит? Сидят на зарплате за границей, там же отовариваются и оттуда же сценарии нам сюда пишут. О "невероятной" социальной поддержке от беглых Андрей Сыч расскажет в рубрике "Площадка".



Привет, друзья, я Андрей Сыч, и это "Площадка". Слушайте, я, наверное, не один с этим столкнулся. В последнее время на чеки в магазине начал смотреть с широко открытыми глазами. Этому уж очень способствуют цифры на ценниках, которые меняются чаще, чем я хожу за продуктами. Нет, я, конечно, понимаю, что время, когда цену выбивали прямо на товаре, давно ушло. Но хотелось бы избежать тех моментов, когда на кассе кошелек стыдливо прячется в сумку, а ему на помощь приходит карта рассрочки. В общем и целом. В последнее время разговоры на кухне сводились к обсуждению суммы, которую отдал за бутылку масла на этот раз.



В такие моменты начинаешь немного коситься в сторону чиновников с мыслью: вы в какие-то другие магазины ходите? Неужели не видите, что происходит? Как оказалось, видят. И даже принимают соответствующие меры.

С 1 марта вводится ограничение роста цен на социально значимые товары и лекарства



С 1 марта вводится ограничение роста цен на социально значимые товары и лекарства. Их значение не может повышаться больше чем на 0,2 % в месяц. За соблюдением этих требований будет следить специальная комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования. Также особо бдительные граждане могут со всей ответственностью сообщать о фактах необоснованного повышения цен.



Казалось бы, здорово. Есть проблема, власть ее видит и постепенно решает. Но не всем это нравится. В прошлый раз я рассказывал про любителя западных социальных гарантий - наследственного принца свядомага кола Франака Вячорку. Так вот снова негодует змагарок. Выявил своим супераналитическим умом очередное преступление Лукашенко. А заключается оно, как вы уже поняли, в государственном регулировании цен на продукты и лекарства. Нельзя, мол, бить по невидимой руке рынка, она все правильно делает.



То, что от этого страдаем мы с вами, их там за границами особо не волнует



То, что от этого страдаем мы с вами, их там за границами особо не волнует. Интересно, что само повышение цен в Беларуси - это ведь в том числе их непосредственная заслуга. Со всей заботой и теплотой они выпрашивают санкции в отношении наших предприятий. Просят европейских чиновников не закупать продукцию, произведенную в Беларуси. В общем, ночами не спят, извиваясь от мыслей, как бы это еще посильнее нам помочь.



И вы знаете, от этого действительно становится не по себе. Ведь социальная поддержка от этих чудиков воистину суровая и беспощадная. Стоит вспомнить хотя бы то, что они уже реализовали. Например, поддержка бастующих на предприятиях. Когда людям обещали компенсировать зарплаты, а в итоге принесли продуктовые наборы в пакетах и то только избранным. Зато если сейчас почитать статьи за август, так диву даешься: миллион долларов собрали на то, миллион долларов собрали на это.



А куда ж они делись, эти миллионы?



А куда ж они делись, эти миллионы? В общем щедро раздавали только лапшу на уши, многие до сих пор снимают. Аж вилки гнутся.



Так же до сих пор невероятное лобби пытается сорвать контракт Беларуськалия и одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений - компании Yara. А это, как вы понимаете, потеря рынка сбыта и отсутствие зарплат у сотрудников.



Судя по всему, борьбу за власть планируют вести до последнего белоруса.



Но это, конечно, меркнет на фоне ситуации с санаторием "Беларусь", который работал в Литве. Если кто-то не в курсе, я напомню. С легкой подачи самопровозглашенных министров и вождей 393 человека осталось без работы. Благодаря санкциям были заморожены счета оздоровительного учреждения. Дети с различными заболеваниями, которые отдыхали в санатории "Беларусь" за счет бюджета, теперь будут ждать очереди в другие здравницы. Альтернативный президент - альтернативная социальная поддержка населения.



То, что нам подсовывают в качестве подарка, проявило себя за полгода более чем достаточно. Кроме другого лица в президентском кресле и программы в стиле чунга-чанга я ничего не увидел. Действующую власть действительно есть за что критиковать. Но при этом она не раз доказывала, что видит и слышит проблемы граждан. А главное - реагирует на них.



Слушайте всех, анализируйте и делайте выводы. Ведь отвечать в итоге придется не литовским содержанкам. Беларусь – страна, в которой хочется жить.