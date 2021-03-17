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Знаковым историческим событием для белорусов является и победа в Великой Отечественной войне. Так считают более 74 % жителей. Неудивительно, что в эти дни сотни и тысячи по всей стране объединились, чтобы негласно сказать спасибо героям и дать понять, что "Мы помним!". Помним бесценный подвиг своих дедов и помним каждого, кого унес огонь фашизма. В преддверии Дня Хатынской трагедии сотни людей по всей стране отправляются к каждому, пусть даже самому маленькому мемориалу, чтобы привести его в порядок после зимы.



Рассказывает Анна Ковалева.



Валентине Лаврентьевне по паспорту 82, в душе, говорит, 28. Энергичная женщина всегда рада гостям. Тем более что в родной деревне соседей осталось совсем мало. Сама родом из Хойникского района. Войну застала еще в колыбели, а Победу встретила 6-летней девочкой. Момент, когда ее маленькую вели на расстрел, чудо спасения и смертельный огонь фашизма. Говорит, помнит все. Но главное, чтобы это не повторилось.



Алексичи - одна из деревень Полесья, которую коснулся огонь войны. И таких населенных пунктов только в Хойникском районе почти 4 десятка. После 1945 года практически ни одна из них так и не смогла вернуть свой довоенный облик.



"До войны в этой деревне жили почти полтысячи человек. В августе 1942 в село пришли фашисты. В пепелище превратились 123 двора, почти 400 сельчан сгорели заживо".



В память о них установлен мемориальный обелиск. Сегодня здесь школьники, БРСМ, общественные организации и просто неравнодушные люди. Убрать старую листву, очистить плитку и сам памятник. И каждый здесь неслучайно.

Анна Зиновенко, учащаяся Глинищанской СШ: "Эта наша память. У меня тоже дедушка воевал. Для меня это очень важно: чтить память и не забывать о его подвиге ради нас. Этот флаг, который сейчас все ассоциируют с вольной Беларусью, - это (мы учили сами по истории) и, правда, был флаг тех людей, которые поддерживали гитлеровцев".



Ангелина Козаченко, учащаяся Глинищанской СШ: "У меня прадедушка, я еще успела его застать, когда была маленькой. Наши предки воевали за то, чтобы было мирное небо над головой, а сейчас, когда такая ситуация в стране, конечно, им было бы, наверно, грустно, потому что мы, белорусы, один народ и сражаться друг против друга - неправильно".

Память народа



Прошлый год прошел под знаком 75-летия Великой Победы. Трагические события той кровопролитной войны не стерлись из памяти наших народов. Помнить помогают памятники и мемориалы. Мы не только сохраняем их, но и возводим новые. Ола, Борки, Тростенец. В камне, бетоне и металле отражен ужас трагедии, чтобы помнили, какой ценой досталась победа.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Боль в наших сердцах до сих пор не утихает, но горькая правда о том, что чем дальше мы от страшных событий той страшной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. Человеческая память такова, что она постепенно начинает забывать и то, что нельзя забывать, если мы не будем напоминать. И такие памятники - это памятники напоминания нашим детям, внукам и всем тем, кто придет сюда после нас".



К акции "Память" присоединились солдаты срочной службы

К акции "Память" сегодня присоединились сотни волонтеров сразу в шести районах Полесского региона. В Гомеле точкой притяжения стал мемориальный комплекс с десятками плит в Новобелице. На них высечены имена павших героев: захоронено 275 человек. К акции здесь присоединились и нынешние защитники родины - молодые люди, призванные на срочную службу. Для них герои войны сейчас - главный пример в жизни.

Александр Михайлов, замкомандира военной части 63604: "Победа в Великой Отечественной войне - это важнейшее событие в мировой истории, величайший подвиг нашего народа. И мы не имеем права забывать, что наша спокойная, мирная и счастливая жизнь сегодня - это мужество и героизм, страх и боль, стойкость и вера наших дедов и прадедов".



Патриотическая акция "Память" проходит во всех регионах



В деревне Лычнево Витебской области память хранит небольшой мемориал. Он напоминает о трагедии 1942. Тогда фашисты сожгли село вместе с жителями. Памятное место сегодня очистили от снега. С потеплением благоустройство продолжится - территорию облагородят, а сам памятный знак обновят.





В годы Великой Отечественной войны на территории Витебского района было развернуто партизанское движение, организатором которого был легендарный Минай Шмырев. В 1942 в результате успешного наступления 4-й ударной армии в этой местности образовался разрыв в линии фронта - так называемые витебские ворота. Через коридор эвакуировали мирных жителей, вывозили раненых, доставляли продовольствие, боеприпасы. И память о тех героях и событиях сегодня в сердцах наследников Победы.

