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На личную встречу с председателем Совета Республики записалось 120 человек

17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. К председателю Совета Республики обратилось более 120 человек. Среди вопросов, адресованных Наталье Кочановой, лидируют вопросы ЖКХ. Подробности у Ксении Лебедевой.


В 2009 году Валентина Петровна купила в Воложинском районе землю для постройки дома. Строили его все 10 лет, собирая то на это, то на то по копеечке. Когда летом прошлого года пришлось регистрировать, бумаги сверили - оказалось, землю специалисты отмеряли с ошибкой. Но как же быть человеку, который уже на этой земле возвел дом?

Валентина Петровна несколько месяцев оббивала пороги всех возможных ведомств. На что ей четко дали понять: по законодательству только снос. Ситуация, конечно, странная сложилось. Разобраться в ней помогли сенаторы верхней палаты парламента.

Это сейчас в коридорах Совета Республики тихо. Но еще вчера накануне приема Натальи Кочановой телефоны здесь не смолкали. В результате на личную встречу с председателем Совета Республики записалось 120 человек. И для каждого из них это не первая инстанция, куда они обращаются. Предыдущие вопрос не решили.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Основные вопросы, с которыми обращаются люди, - это вопросы, касающиеся ЖКХ, и жилищные вопросы. Поэтому все вопросы мы, конечно, берем на контроль, проверяем сами и стараемся довести до логического завершения. Всякий раз я говорю о том, что местные органы власти должны четко понимать, что это их вопросы. И как раз таки этими вопросами должны заниматься люди на местах. К сожалению, имеет место волокита. Вот вы видите, что с такими вопросами, как течь кровли, человек обращается уже не первый год. Такого быть не должно".


Бронислав Федорович пришел на личный прием из-за некачественно выполненного капитального ремонта. То батареи не грели, то проблему исправили и, что вы думаете, заштукатурили доступ к кранам, которые перекрывают батареи.

Обращаются и с проблемами общественно-образовательного характера. Например, в БГТУ 10 лет назад пообещали построить спортивный комплекс с бассейном. Но обещанного, как показала практика, ждут не три года.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня прием практически в течение всего дня. Достаточно много людей обращается к нам сюда. Поэтому пользуясь случаем, я хотела бы сказать, что у нас принимают и председатели комиссий, у нас есть электронные обращения, письменные, прямые телефонные линии. Мы все обращения держим на контроле".

 
 
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Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова во время личного приема граждан. К председателю Совета...
 
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