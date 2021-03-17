Работа Конституционной комиссии будет максимально публичной

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Конституционная комиссия. Как стартовала работа авторитетной команды, какой вклад готова внести молодежь в корректировку Основного закона? Обсудим в студии "Панорамы" .

Пока Конституционной комиссии предстоит непростая задача - детально проработать предложения по изменению Основного закона. Но настроены решительно. Об этом участники авторитетной команды рассказали в нашей студии. Работа комиссии будет максимально публичной. Свой вклад готова внести и молодежь, ее также привлекли к ответственному делу. Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте важной для страны работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус.





В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Молодежь готова внести свой вклад в работу над корректировками Основного закона

К любым изменениям нужно подходить взвешенно и продуманно

Учитывая реалии и новые риски, назрела необходимость актуализировать документ

Диалоговые площадки позволили выявить ценностные установки белорусов

Божена Еремич: Беларуси нужен сильный руководитель

Белорусы тяготеют к сильному государству

Анализ мирового опыта

Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 года