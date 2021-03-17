ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работа Конституционной комиссии будет максимально публичной

17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Конституционная комиссия. Как стартовала работа авторитетной команды, какой вклад готова внести молодежь в корректировку Основного закона? Обсудим в студии "Панорамы".

Пока Конституционной комиссии предстоит непростая задача - детально проработать предложения по изменению Основного закона. Но настроены решительно. Об этом участники авторитетной команды рассказали в нашей студии. Работа комиссии будет максимально публичной. Свой вклад готова внести и молодежь, ее также привлекли к ответственному делу. Всего в состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. В комиссии есть представители науки и образования. С ними о старте важной для страны работы поговорила наш обозреватель Наталья Бреус.


  • В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек
  • Молодежь готова внести свой вклад в работу над корректировками Основного закона
  • К любым изменениям нужно подходить взвешенно и продуманно
  • Учитывая реалии и новые риски, назрела необходимость актуализировать документ
  • Диалоговые площадки позволили выявить ценностные установки белорусов
  • Божена Еремич: Беларуси нужен сильный руководитель
  • Белорусы тяготеют к сильному государству
  • Анализ мирового опыта
  • Конституционная комиссия должна представить выработанные предложения до 1 августа 2021 года

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционная комиссия. Как стартовала работа авторитетной команды, какой вклад готова внести молодежь в корректировку Основного закона? Обсудим в студии...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by