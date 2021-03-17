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Работа Конституционной комиссии будет максимально публичной
17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Конституционная комиссия. Как стартовала работа авторитетной команды, какой вклад готова внести молодежь в корректировку Основного закона? Обсудим в студии
Пока Конституционной комиссии предстоит непростая задача - детально проработать предложения по изменению Основного закона. Но настроены решительно. Об этом
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Конституционная комиссия. Как стартовала работа авторитетной команды, какой вклад готова внести молодежь в корректировку Основного закона? Обсудим в студии...
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