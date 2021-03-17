ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала

17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Масштабная патриотическая акция "Память" проходит по всей стране.В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала, который воздвигнут в память о сожженной фашистами деревни Лычнево. В июле 1942 года оккупанты полностью уничтожили населенный пункт вместе с жителями (144 человека). Как только погода позволит, благоустройство продолжится: территорию облагородят, а сам памятный знак обновят.  

Григорий Шлыков, председатель Запольского сельского исполкома: "На сегодняшний день наявно видно, что этого забывать нельзя ни в коем случае, потому что мир уже перевернули с ног на голову. Есть не было чего, мать рассказывала, что ели траву. Это реальная память".

Людмила Федорова, замдиректора Запольской детского сада - базовой школы: "Благодаря подвигу тех людей мы сейчас живем, над нами мирное небо. Мы учимся, дети наши растут".

Патриотическая акция "Память" проходит по всей стране

В годы Великой Отечественной на территории Витебского района развернулось масштабное партизанское движение, организатором которого был Минай Шмырев. В 1942 в результате успешного наступления 4-й ударной армии в этой местности образовался сорокаметровый разрыв в линии фронта - так называемые Витебские ворота. Через коридор эвакуировали мирных жителей, вывозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы. 
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабная патриотическая акция "Память" проходит по всей стране.В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наталья Кочанова: Формализма и волокиты в решении проблем людей быть не должно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by