|
В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала
17.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Григорий Шлыков, председатель Запольского сельского исполкома: "На сегодняшний день наявно видно, что этого забывать нельзя ни в коем случае, потому что мир уже перевернули с ног на голову. Есть не было чего, мать рассказывала, что ели траву. Это реальная память".
Людмила Федорова, замдиректора Запольской детского сада - базовой школы: "Благодаря подвигу тех людей мы сейчас живем, над нами мирное небо. Мы учимся, дети наши растут".
Патриотическая акция "Память" проходит по всей странеВ годы Великой Отечественной на территории Витебского района развернулось масштабное партизанское движение, организатором которого был Минай Шмырев. В 1942 в результате успешного наступления 4-й ударной армии в этой местности образовался сорокаметровый разрыв в линии фронта - так называемые Витебские ворота. Через коридор эвакуировали мирных жителей, вывозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабная патриотическая акция "Память" проходит по всей стране.В Витебском районе школьники и местные жители очистили от снега территорию небольшого мемориала,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)