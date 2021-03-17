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«Если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим». В МВД тренировались разгонять акции

18.03.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внутренние войска совместно с другими подразделениями МВД провели плановые учения и отработали противодействие массовым беспорядкам. Об этом сообщили в новостной программе на СТВ.


Скриншот видео СТВ

Офицеры и солдаты тренировались пресекать нарушения и на широких улицах, и во дворах. Также отработали применение специальных средств. «По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись», — прозвучало в сюжете.


Скриншот видео СТВ

Комментируя учения, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что «протестное движение практически сошло на нет», «настоящий народ Республики Беларусь — трудовой, его не поддерживает», поэтому массовой акции не получится. К тому же милиция будет работать на упреждение.

— Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим, — заявил Карпенков.


Скриншот видео СТВ

 
 
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Офицеры и солдаты тренировались пресекать нарушения и на широких улицах, и во дворах. Также отработали применение специальных средств.
 
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