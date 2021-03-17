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Президент: Мы должны двигаться эволюционным путем
18.03.2021 06:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Учесть всю палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии.
Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны
Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Масштабный форум стал местом обсуждения основополагающих аспектов жизни и развития Беларуси. Многие предложения по изменению Конституции поступили уже в процессе подготовки собрания, во время общественных обсуждений на диалоговых площадках, а также по парламентской линии. Этот год пройдет под знаком большой работы над инициативами по корректировке Основного закона.
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Учесть всю палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии. Работа Конституционной комиссии: учесть палитру...
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