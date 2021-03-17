Президент: Мы должны двигаться эволюционным путем

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Учесть всю палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии.

Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны

Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Масштабный форум стал местом обсуждения основополагающих аспектов жизни и развития Беларуси. Многие предложения по изменению Конституции поступили уже в процессе подготовки собрания, во время общественных обсуждений на диалоговых площадках, а также по парламентской линии. Этот год пройдет под знаком большой работы над инициативами по корректировке Основного закона.



По мнению лидера, каждая норма Основного закона должна служить главной цели - сохранить страну.



При этом отметим, многие белорусы отдают должное действующей Конституции, которая была принята 27 лет назад. Именно с ней Беларусь сформировалась как суверенное мирное государство. Почти 58 % считают, что она соответствует потребностям общества. Таковы данные масштабного соцопроса. Но есть и те, кто считает, что наш Основной закон не отвечает реалиям дня. Власть готова слышать каждого, равно как и учитывать динамично меняющуюся современную обстановку. Да, над корректировками будем работать, но коренной ломки, как это предлагают некоторые, не будет. Решать, как это было и раньше, будут сами белорусы на республиканском референдуме.

