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Президент: Мы должны двигаться эволюционным путем

18.03.2021 06:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учесть всю палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии.

Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений, но главное - видеть будущее страны

Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. Масштабный форум стал местом обсуждения основополагающих аспектов жизни и развития Беларуси. Многие предложения по изменению Конституции поступили уже в процессе подготовки собрания, во время общественных обсуждений на диалоговых площадках, а также по парламентской линии. Этот год пройдет под знаком большой работы над инициативами по корректировке Основного закона.

По мнению лидера, каждая норма Основного закона должна служить главной цели - сохранить страну.


При этом отметим, многие белорусы отдают должное действующей Конституции, которая была принята 27 лет назад. Именно с ней Беларусь сформировалась как суверенное мирное государство. Почти 58 % считают, что она соответствует потребностям общества. Таковы данные масштабного соцопроса. Но есть и те, кто считает, что наш Основной закон не отвечает реалиям дня. Власть готова слышать каждого, равно как и учитывать динамично меняющуюся современную обстановку. Да, над корректировками будем работать, но коренной ломки, как это предлагают некоторые, не будет. Решать, как это было и раньше, будут сами белорусы на республиканском референдуме.

 
 
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Учесть всю палитру мнений, но главное - видеть будущее страны. Стартовала работа Конституционной комиссии. Работа Конституционной комиссии: учесть палитру...
 
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