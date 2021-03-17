Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 17 мар – Sputnik. Центр культуры "Витебск" второй год подряд проводит конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International", сообщает Sputnik.

Перед финалом мероприятия организаторы конкурса рассказали в чем его "изюминка", что ждет конкурсанток и чем "Грация International" отличается от других подобных конкурсов.

Интеграция культур

"Главная задача нашего конкурса "Грация International" - интегрировать культуры друг в друга", - сообщил журналистам Генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

© Sputnik / Павел Вур В финал конкурса "Грация International" прошли студентки из Беларуси, ЮАР, Конго, Узбекистана, Китая, Индии, Шри-Ланки, Азербайджана и Туркменистана

Лапицкий отметил, что проект в первую очередь задумывался для того, чтобы показать, что в нашей стране живут, учатся, работают и дружат представители разных национальностей и этнических сообществ.

Заявки на участие в конкурсе подают не только белорусские студентки, но и девушки, приехавшие на учебу в Беларусь из разных стран мира. Конкурсантки проходят отборочный тур, полуфинал, а затем финал, который проводят на сцене концертного зала "Витебск".

© Sputnik / Павел Вур Финалистки конкурса "Грация International"

"Всего за год наш конкурс здорово подрос, если в прошлом году у нас участвовали студентки из Витебска, то в нынешнем к нам подали заявки из различных регионов. Всего было 18 участниц из которых выбрали девять финалисток", - отметил директор ЦК "Витебск".

В финал прошли студентки из Беларуси, ЮАР, Конго, Узбекистана, Китая, Индии, Шри-Ланки, Азербайджана и Туркменистана. Всем девушкам предстоит не только выдержать классические для конкурсов красоты испытания, но и продемонстрировать культуру своей страны.

От тренировки на футбольном поле до дефиле

Финалистки конкурса приехали в Витебск 15 ноября и с тех пор организаторы ежедневно проводят для них мастер-классы, тренировки и практикумы.

"Девушки работают по много часов в день, а ночью перед финалом, скорее всего им придется готовить национальные блюда на конкурс", - сообщил режиссер проекта Кирилл Силиванов.

По его словам, финалистки сделали практически невозможное: за пару дней с нуля научились красивому дефиле. Кроме того, девушек ждет генеральная репетиция финала, мастер-классы по флористике, подготовка к ораторскому и творческому конкурсам.

© Sputnik / Павел Вур Представительница Беларуси на конкурсе студентка ВГУ Виктория Воробьева

Как отметили организаторы, во время финала студенток ждут два дефиле - в национальном костюме и в костюме сшитом изо льна.

"Лен – наш национальный материал. Вчера конкурсантки подбирали себе костюмы и украшения к ним", - отметил Силиванов.

Отдельно организаторы остановились на конкурсе ораторского искусства. По их словам, перед девушками не стоит задача "произнести чересчур умную речь", они должны показать красоту своего языка, его поэтику.

Финал конкурса состоится в шесть часов вечера в большом зале КЗ "Витебск" 18 марта. Но как отметил Глеб Лапицкий на официальной странице Центра культуры в Инстаграм будет вестись прямая трансляция мероприятия, кроме того, любой желающий может в соцсетях проголосовать за понравившуюся участницу.

Лапицкий подчеркнул, что победительница конкурса будет в течение года участвовать в различных мероприятиях, которые проводит ЦК "Витебск".

В планах у организаторов проводить финал конкурса "Грация International" в рамках "Славянского базара" на сцене Летнего амфитеатра. Как отметил Лапицкий, организаторы конкурса надеются, что со временем он достигнет уровня "Мисс мира".