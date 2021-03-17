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Задержаны активные участницы несанкционированных мероприятий
18.03.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотрудники столичной милиции продолжают устанавливать активистов несанкционированных массовых мероприятий. Так, накануне вечером задержали 32-летнюю минчанку, которая устроила фотосессию с БЧБ-символикой для поддержания протестных настроений в деструктивных телеграм-каналах. Однако при встрече с правоохранителями минчанка не проявила свою активность и не смогла пояснить свои действия.
Виталий Семенцов, заместитель начальника МОБ ГУВД Минска: "Также вчера сотрудники милиции задержали 42-летнюю минчанку, которая 14 марта, находясь в автобусе, разместила на двери транспорта незарегистрированную символику. Установлено, что женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".
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Сотрудники столичной милиции продолжают устанавливать активистов несанкционированных массовых мероприятий. Так, накануне вечером задержали 32-летнюю минчанку,...
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