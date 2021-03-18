|
В Витебске осудили независимого журналиста. Он решил подарить судье книгу Оруэлла «1984»
18.03.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска 17 марта оштрафовал независимого журналиста, руководителя региональной организации БАЖ Дмитрия Казакевича двумя максимальными штрафами по части 3 статьи 23.5 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ) — за сотрудничество с зарубежным медиа без аккредитации МИД Беларуси. Журналисту присудили 60 базовых величин (1740 рублей),
Судьи Андрей Шидловский и Вероника Борисова признали журналиста виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ — в частности, двух публикаций на сайте belsat.eu в феврале этого года. В милицейских протоколах написано, что автор написал эти материалы, «злоупотребив правами и нарушив обязанности журналиста».
Дмитрий Казакевич рассказал, что одна статья — это рассказ про увольнение преподавателя медуниверситета, который провел трое суток в ИВС за белые и красные шторы в квартире. Вторая публикация — про суд над витеблянином, которого обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции.
Информацию об этих статьях силовики нашли в ноутбуке журналиста, который у него
Дмитрий Казакевич отказался давать объяснения суду. Пояснил, что поступил так в знак солидарности с коллегами:
— Мне неловко защищать себя, когда мои коллеги Дарья Чульцова и Екатерина Андреева сидят в тюрьме, когда других журналистов держат за решеткой, когда в стране почти 300 политзаключенных. Я отказался давать показания в знак солидарности и уважения к ним.
Журналист ограничился кратким обращением к суду, в котором подчеркнул, что не считает себя виновным. И процитировал отрывок из романа Джорджа Оруэлла «1984» о том, что только тогда жизнь в стране может считаться нормальной, если дважды два — четыре, и никто не пытается доказать, что это не так.
Дмитрий подарил судье Андрею Шидловскому эту книгу в переводе на белорусский язык. Но тот отказался от подарка, объяснив, что судьям запрещено их принимать и что он вообще не читает по-белорусски.
После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича.
Первый раз — во время разгона горожан
В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.
В конце сентября судья Вероника Борисова
В середине октябре Дмитрия Казакевича
По протоколу за 11 октября судья Михаил Юрченко оправдал журналиста. И этот же судья дал ему 3 суток ареста, посчитав, что репортер участвовал в акции протеста 6 сентября. Но к этому времени Казакевич отбыл наказание: милиция задержала его вместе с коллегой Вячеславом Лазаревым перед уличным маршем 11 октября и отправила до суда в ИВС.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Первомайского района Витебска 17 марта оштрафовал независимого журналиста Дмитрия Казакевича двумя максимальными штрафами по части 3 статьи 23.5 КоАП (Нарушение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)