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В Витебске осудили независимого журналиста. Он решил подарить судье книгу Оруэлла «1984»

18.03.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 17 марта оштрафовал независимого журналиста, руководителя региональной организации БАЖ Дмитрия Казакевича двумя максимальными штрафами по части 3 статьи 23.5 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ) — за сотрудничество с зарубежным медиа без аккредитации МИД Беларуси. Журналисту присудили 60 базовых величин (1740 рублей), сообщает БАЖ.


Дмитрий Казакевич. Фото: личный архив

Судьи Андрей Шидловский и Вероника Борисова признали журналиста виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ — в частности, двух публикаций на сайте belsat.eu в феврале этого года. В милицейских протоколах написано, что автор написал эти материалы, «злоупотребив правами и нарушив обязанности журналиста».

Дмитрий Казакевич рассказал, что одна статья — это рассказ про увольнение преподавателя медуниверситета, который провел трое суток в ИВС за белые и красные шторы в квартире. Вторая публикация — про суд над витеблянином, которого обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции.

Информацию об этих статьях силовики нашли в ноутбуке журналиста, который у него изъяли при домашнем обыске в декабре 2020 года.

Дмитрий Казакевич отказался давать объяснения суду. Пояснил, что поступил так в знак солидарности с коллегами:

— Мне неловко защищать себя, когда мои коллеги Дарья Чульцова и Екатерина Андреева сидят в тюрьме, когда других журналистов держат за решеткой, когда в стране почти 300 политзаключенных. Я отказался давать показания в знак солидарности и уважения к ним.


Дмитрий Казакевич на репортаже на уличном марше протеста в октябре 2020 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Журналист ограничился кратким обращением к суду, в котором подчеркнул, что не считает себя виновным. И процитировал отрывок из романа Джорджа Оруэлла «1984» о том, что только тогда жизнь в стране может считаться нормальной, если дважды два — четыре, и никто не пытается доказать, что это не так.

Дмитрий подарил судье Андрею Шидловскому эту книгу в переводе на белорусский язык. Но тот отказался от подарка, объяснив, что судьям запрещено их принимать и что он вообще не читает по-белорусски.

После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича.

Первый раз — во время разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на Марше солидарности и не дошел до дома метров 500. Третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс. В четвертый раз это произошло через месяц — перед мирным маршем 11 октября, в пятый — 25 октября, когда репортер шел домой после работы на мирном шествии.

В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В конце сентября судья Вероника Борисова прекратила дело по обвинению Казакевича в митинге в центре города 9 августа — за недоказанностью вины журналиста.

В середине октябре Дмитрия Казакевича судили по двум протоколам: за участие в несанкционированных уличных маршах 6 сентября и 11 октября.

По протоколу за 11 октября судья Михаил Юрченко оправдал журналиста. И этот же судья дал ему 3 суток ареста, посчитав, что репортер участвовал в акции протеста 6 сентября. Но к этому времени Казакевич отбыл наказание: милиция задержала его вместе с коллегой Вячеславом Лазаревым перед уличным маршем 11 октября и отправила до суда в ИВС.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Суд Первомайского района Витебска 17 марта оштрафовал независимого журналиста Дмитрия Казакевича двумя максимальными штрафами по части 3 статьи 23.5 КоАП (Нарушение...
 
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