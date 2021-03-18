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Почти месяц перерыва: названа дата возобновления суда над Бабарико
18.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Судебное разбирательство по громкому уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико должно возобновиться на следующей неделе, сообщил Sputnik информированный источник.
Перерыв в суде был объявлен 23 февраля, прокуроры еще не успели зачитать обвинение всем фигурантам дела.
"Предварительно назван день, когда мы опять зайдем в процесс, это понедельник, 22 марта. Возможно, дата изменится. Но мы ориентируется на этот день", - рассказал Sputnik адвокат одного из обвиняемых.
Официальная
Планируется, что после возобновления судебного следствия прокуроры продолжат читать обвинение фигурантам дела.
Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – бывший Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Шестеро из восьми заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Бабарико – единственный, кто не признал вину.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ситуация в Белгазпромбанке
Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля
Дело передали для расследования в КГБ. Впоследствии Нацбанк
Ситуация с банком обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.
Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.
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Громкий суд начался более месяца назад, было проведено несколько судебных заседаний и объявили длительный перерыв.
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