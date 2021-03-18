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Почти месяц перерыва: названа дата возобновления суда над Бабарико

18.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Судебное разбирательство по громкому уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико должно возобновиться на следующей неделе, сообщил Sputnik информированный источник.

Перерыв в суде был объявлен 23 февраля, прокуроры еще не успели зачитать обвинение всем фигурантам дела.

"Предварительно назван день, когда мы опять зайдем в процесс, это понедельник, 22 марта. Возможно, дата изменится. Но мы ориентируется на этот день", - рассказал Sputnik адвокат одного из обвиняемых.

Официальная причина перерыва, который продлился почти месяц, - болезнь одного из участников суда.

Планируется, что после возобновления судебного следствия прокуроры продолжат читать обвинение фигурантам дела.

Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – бывший Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Шестеро из восьми заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Бабарико – единственный, кто не признал вину.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ситуация в Белгазпромбанке

Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля пришли с обысками в минской головной офис банка. Тогда было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за неуплату налогов и "отмывание" денег, был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и ряд топ-менеджеров банка.

Дело передали для расследования в КГБ. Впоследствии Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ситуация с банком обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.

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Теги: Минск
 
 
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