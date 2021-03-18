ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов

18.03.2021 10:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поддался влиянию деструктивных каналов и решил написать милиционеру. В Минске задержали 39-летнего мужчину за оскорбление заместителя начальника Партизанского РУВД. 

Владимир Алешка, замначальника управления ГУСБ ГУВД Мингорисполкома: "Материалы проверки переданы в СК. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. ГУСБ продолжает работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддался влиянию деструктивных каналов и решил написать милиционеру. В Минске задержали 39-летнего мужчину за оскорбление заместителя начальника Партизанского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Какая деталь отвечает за цветную картинку в телевизоре - в новой серии проекта "Один день"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by