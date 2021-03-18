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Поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов
18.03.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддался влиянию деструктивных каналов и решил написать милиционеру. В Минске задержали 39-летнего мужчину за оскорбление заместителя начальника Партизанского РУВД.
Владимир Алешка, замначальника управления ГУСБ ГУВД Мингорисполкома: "Материалы проверки переданы в СК. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. ГУСБ продолжает работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете".
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Поддался влиянию деструктивных каналов и решил написать милиционеру. В Минске задержали 39-летнего мужчину за оскорбление заместителя начальника Партизанского...
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