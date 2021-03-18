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Какая деталь отвечает за цветную картинку в телевизоре - в новой серии проекта "Один день"
18.03.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМечта каждой советской семьи и когда-то окно в мир информации и развлечений - телевизор "Горизонт". История бренда с 80-летней историей - в новой
Для чего на Горизонте чистая комната? Почему на предприятии с сотрудников в буквальном смысле сдувают пылинки? И какая деталь отвечает за цветную картинку в телевизоре? Ответы на эти вопросы - сегодня сразу
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Мечта каждой советской семьи и когда-то окно в мир информации и развлечений - телевизор "Горизонт". История бренда с 80-летней историей - в новой серии проекта...
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