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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какая деталь отвечает за цветную картинку в телевизоре - в новой серии проекта "Один день" Мечта каждой советской семьи и когда-то окно в мир информации и развлечений - телевизор "Горизонт". История бренда с 80-летней историей - в новой серии проекта...

Мечта каждой советской семьи и когда-то окно в мир информации и развлечений - телевизор "Горизонт". История бренда с 80-летней историей - в новой. Сегодня под известным именем работают 17 компаний, а это команда в 5 000 человек. На Горизонте выпускают 2 миллиона телевизоров. Также компания занимается изготовлением микроволновок, деталей, строительством, транспортными перевозками. Разработки бренда мы встречаем и на остановках общественного транспорта - это электронные табло, которые делают жизнь комфортнее.Для чего на Горизонте чистая комната? Почему на предприятии с сотрудников в буквальном смысле сдувают пылинки? И какая деталь отвечает за цветную картинку в телевизоре? Ответы на эти вопросы - сегодня сразу. Смотрите серию о холдинге "Горизонт" и в субботу на