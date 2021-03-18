|
На полигоне Осиповичский стартовал этап слаживания
18.03.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа полигоне Осиповичский в рамках совместного тактического учения десантников из Беларуси и России стартовал этап слаживания. Военные провели пристрелку вооружения, выполнили ряд огневых задач. В ходе предстоящих маневров десантникам предстоит отработать вопросы сопровождения колонн техники, выхода подразделений из окружения. На некоторых этапах союзникам предстоит действовать при поддержке артиллерии.
Игорь Тыщук, замкомандира парашютно-десантного батальона: "На данном этапе проводиться подготовка подразделений РФ. Были проведены мероприятия по выдаче оружия, закрепленных за личным составом. Сегодня была проведена боевая подготовка, приведение оружия к нормальному бою".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне Осиповичский в рамках совместного тактического учения десантников из Беларуси и России стартовал этап слаживания. Военные провели пристрелку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)