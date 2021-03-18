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Часть Жодино осталась без света и без воды
18.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 18 марта в Жодино произошла авария на трансформаторной подстанции. Часть города осталась без света и без воды. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.
В Жодинской РЭС сообщили, что в 9.02 произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный». В результате часть города Жодино осталась без электричества и воды.
Сейчас аварию устраняют. Точное время восстановления электроэнергии и электроснабжения неизвестно. Жителей города просят потерпеть и приносят извинения за доставленные неудобства.
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В Жодинской РЭС сообщили, что в 9.02 произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор...
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