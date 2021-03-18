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В Минске спасли девушку, которая свисала из окна на четвертом этаже
18.03.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 марта вечером спасатели помогли девушке, которая свисала из окна на четвертом этаже. Подробности
Происшествие случилось в доме на проспекте Газеты Звязда, 17 в Минске. Спасатели обнаружили, что на четвертом этаже многоэтажки из окна свисает девушка. Ее удерживали мать и сосед.
Спасатели пришли в квартиру и вытянули 30-летнюю девушку из окна. Через несколько минут ее передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования. Она не пострадала.
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17 марта вечером спасатели помогли девушке, которая висела в окне на четвертом этаже. Подробности сообщает МЧС.
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