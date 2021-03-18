В Минске спасли девушку, которая свисала из окна на четвертом этаже

Источник материала: Tut.by

17 марта вечером спасатели помогли девушке, которая свисала из окна на четвертом этаже. Подробности сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Происшествие случилось в доме на проспекте Газеты Звязда, 17 в Минске. Спасатели обнаружили, что на четвертом этаже многоэтажки из окна свисает девушка. Ее удерживали мать и сосед.

Спасатели пришли в квартиру и вытянули 30-летнюю девушку из окна. Через несколько минут ее передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования. Она не пострадала.