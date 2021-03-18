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«‎Бабушка говорила, что таких детей нельзя показывать». История папы, чья дочь родилась с синдромом Дауна

18.03.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Айга — самая младшая дочь в семье Демьяна. О том, что у девочки синдром Дауна, родители узнали только после того, как она родилась. Кто-то из членов семьи отказался в такое поверить, для кого-то это стало ударом. Демьян — папа девочки — воспринял эту новость совершенно спокойно: «Это же моя дочь, и меньше мы ее любить не будем». Впереди семью ожидало еще одно испытание — у Айги нашли порок сердца. Герой рассказал нам о страхе, борьбе, увлечениях Айги и о том, почему же он, несмотря на все трудности, так счастлив.

 
Теги: Новости
 
 
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«Ребенок с синдромом Дауна - не так уж и страшно, как все думают. Да, внешне она отличается. Но она, как и все, любит бегать, прыгать, рисовать».
 
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