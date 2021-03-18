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«Это были первые счастливые 10 минут за 3 месяца». Брестчанка расписалась в СИЗО с политзаключенным

18.03.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 марта в СИЗО-7 Бреста прошла церемония бракосочетания политзаключенного Святослава Герасимука и его невесты Татьяны, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото из инстаграма Татьяны

Святослав с Татьяной вместе уже 5 лет. 22 декабря его задержали за массовые беспорядки в августе и отправили в СИЗО.

В январе в одном из своих писем Святослав сделал Татьяне предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться — в СИЗО или уже после суда в колонии. В итоге решили заключить брак сейчас.

— Мы не виделись 3 месяца, поэтому этот день для меня был более чем особенный. Все это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить, что вот-вот встречусь с ним вживую, — рассказала Татьяна.

За неделю до назначенной даты невеста написала политзаключенному о планируемой церемонии в письме.

— Ребята в камере ему помогли подготовиться. На церемонии Святослав был в джинсах, пиджаке и туфлях. К слову, я никогда до этого момента не видела его в одежде делового стиля.


Татьяна и Святослав. Фото из инстаграма Татьяны

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами. Таня очень волновалась, и женщина, проводившая церемонию, всячески ее успокаивала.

— Как только Святослава привели, мы обняли друг друга. У меня сразу покатились слезы, но он попросил не плакать. Очень сложно было сдержать эмоции, но мне удалось. С того момента счет времени я потеряла, — вспоминает Татьяна.

Работница ЗАГСа зачитала речь. Жених и невеста все это время стояли, держась за руки. Им разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой. Завершилась церемония в СИЗО поцелуем:

— Перед тем как его увели, мы еще раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за 3 месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой.


Фото из инстаграма Татьяны

Когда Таня вышла из СИЗО, ее уже встречали друзья с цветами.

— В этот момент эмоции сдерживать я больше не могла. Однозначно могу сказать: несмотря на обстоятельства и место церемонии, этот день стал одним из лучших дней в моей жизни.

Со слов брестчанки, Святослав Герасимук, несмотря ни на что, держится в СИЗО на позитиве.

— Он по-прежнему верит в лучшее и знает, что, какой бы срок ему ни дали, в итоге все будет хорошо.

 
Теги: Брест
 
 
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Святослав с Татьяной вместе уже 5 лет. 22 декабря его задержали за массовые беспорядки в августе и отправили в СИЗО.
 
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