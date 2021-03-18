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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минсельхозпрод: аграрии обеспечены техникой и семенами для посевной Выйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована...

Выйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована техника и агрегаты. Формируется и необходимый запас семенного материала. На новейшем селекционно-семеноводческом комплексе, недалеко от Жодино, производят оригинальные семена зерновых и зернобобовых. Всего в планах на сезон реализовать более тысячи тонн для разных хозяйств страны. Часть белорусских семян экспортируют в Россию и Казахстан, где качество нашей продукции ценится.По оценке специалистов, правильно подобранные для выращивания сорта увеличивают потенциал урожайности на 30 %. На создание одного сорта ученым требуется не менее 10 лет.