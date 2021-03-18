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Минсельхозпрод: аграрии обеспечены техникой и семенами для посевной
18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована техника и агрегаты. Формируется и необходимый запас семенного материала. На новейшем селекционно-семеноводческом комплексе, недалеко от Жодино, производят оригинальные семена зерновых и зернобобовых. Всего в планах на сезон реализовать более тысячи тонн для разных хозяйств страны. Часть белорусских семян экспортируют в Россию и Казахстан, где качество нашей продукции ценится.
Виктор Буштевич, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Семена, которые производятся в центре по земледелию, распространяется по всей республике. Они попадают в элитхозы, которые репродуцируют эти семена и реализуют обычным хозяйствам - производителям сельскохозяйственной продукции. Все семена проходят строгую проверку на всхожесть, на засоренность вредителями и по результатам проверок выдается сертификат".
По оценке специалистов, правильно подобранные для выращивания сорта увеличивают потенциал урожайности на 30 %. На создание одного сорта ученым требуется не менее 10 лет.
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Выйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована...
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