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Минсельхозпрод: аграрии обеспечены техникой и семенами для посевной

18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована техника и агрегаты. Формируется и необходимый запас семенного материала. На новейшем селекционно-семеноводческом комплексе, недалеко от Жодино, производят оригинальные семена зерновых и зернобобовых. Всего в планах на сезон реализовать более тысячи тонн для разных хозяйств страны. Часть белорусских семян экспортируют в Россию и Казахстан, где качество нашей продукции ценится.   

Виктор Буштевич, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Семена, которые производятся в центре по земледелию, распространяется по всей республике. Они попадают в элитхозы, которые репродуцируют эти семена и реализуют обычным хозяйствам - производителям сельскохозяйственной продукции. Все семена проходят строгую проверку на всхожесть, на засоренность вредителями и по результатам проверок выдается сертификат".

По оценке специалистов, правильно подобранные для выращивания сорта  увеличивают потенциал урожайности на 30 %. На создание одного сорта ученым требуется не менее 10 лет.  

 
 
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Выйти на массовый старт посевной уже через 10 дней готовы сельхозорганизации Беларуси. Как рассказали в Минсельхозпроде, на сегодня более чем на 90 % отремонтирована...
 
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