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Новые механизмы поддержки промкооперации в ЕАЭС

18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые механизмы поддержки промышленной кооперации и интеграции в ЕАЭС - тема рабочей поездки в Минск министра по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии. Актуальные вопросы сотрудничества накануне обсудили в Совете министров. Сегодня диалог продолжится уже на белорусских предприятиях. Артак Камалян отметил: в рамках ЕАЭС за последние годы сделано многое, но задействован далеко не весь ресурс. Странам предстоит выйти на более качественный уровень сотрудничества. На повестке также необходимость создания Фонда академической мобильности. В целом, не смотря на непростой 2020-й, неплохо сработали и промышленность, и АПК. 

Прогноз развития промышленности и АПК на 2021 год

Сегодня запланированы переговоры на Белорусском металлургическом и Минском тракторным заводах. Завтра в программе визита - знакомство с производством "БелДжи" и новинками "БелАЗ". 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новые механизмы поддержки промышленной кооперации и интеграции в ЕАЭС - тема рабочей поездки в Минск министра по промышленности и АПК Евразийской экономической...
 
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