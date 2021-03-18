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Новые механизмы поддержки промкооперации в ЕАЭС
18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые механизмы поддержки промышленной кооперации и интеграции в ЕАЭС - тема рабочей поездки в Минск министра по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии. Актуальные вопросы сотрудничества накануне обсудили в Совете министров. Сегодня диалог продолжится уже на белорусских предприятиях. Артак Камалян отметил: в рамках ЕАЭС за последние годы сделано многое, но задействован далеко не весь ресурс. Странам предстоит выйти на более качественный уровень сотрудничества. На повестке также необходимость создания Фонда академической мобильности. В целом, не смотря на непростой 2020-й, неплохо сработали и промышленность, и АПК.
Прогноз развития промышленности и АПК на 2021 годСегодня запланированы переговоры на Белорусском металлургическом и Минском тракторным заводах. Завтра в программе визита - знакомство с производством "БелДжи" и новинками "БелАЗ".
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Новые механизмы поддержки промышленной кооперации и интеграции в ЕАЭС - тема рабочей поездки в Минск министра по промышленности и АПК Евразийской экономической...
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