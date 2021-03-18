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Инновации в строительстве на выставке Budexpo-2021

18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инновациям в строительстве посвящен сегодняшний день на выставке Budexpo в Минске. В расписании также презентации, семинары, лекции, консультации экспертов и ярмарка вакансий. Ключевое событие - арт-площадка, свои работы представляют молодые архитекторы. Будущее - за комплексной застройкой и единым стилем. Жилье должно быть комфортным и, конечно, доступным.

В ближайшую пятилетку в Беларуси ежегодно будут строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья.

 
Теги: Минск
 
 
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Инновациям в строительстве посвящен сегодняшний день на выставке Budexpo в Минске. В расписании также презентации, семинары, лекции, консультации экспертов и ярмарка...
 
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