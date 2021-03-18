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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начался месячник по наведению порядка и благоустройству Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах убирают мусор и прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. А вскоре приступят к ремонту...

Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах убирают мусор и прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. А вскоре приступят к ремонту и покраске контейнерных площадок, а также к озеленению территорий. Присоединиться к благоустройству могут и сами жители - в столице организованы субботники."Сейчас производится санитарная обрезка: удаляются аварийные ветки. Удаляются те ветки, которые мешают росту молодых побегов, т.е обрезаются сухие ветки, ветки, которые между собой переплетены. Обрезаются те ветки, которые нависают над дорогами, над пешеходными тротуарами, дабы не угрожали людям. Эти ветки дальше утилизируются нами же. Приезжает дробилка - все дробится, все убирается, вывозится, перерабатывается, т.е. безотходное производство".В рамках месяца по наведению порядка в столице пройдут и совместные акции с ГАИ. Во время рейдов проконтролируют соблюдение правил выгула домашних животных и парковки транспортных средств.