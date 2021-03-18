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В Минске начался месячник по наведению порядка и благоустройству

18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах убирают мусор и прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. А вскоре приступят к ремонту и покраске контейнерных площадок, а также к озеленению территорий. Присоединиться к благоустройству могут и сами жители - в столице организованы субботники.

Артем Силкович, промышленный альпинист: "Сейчас производится санитарная обрезка: удаляются аварийные ветки. Удаляются те ветки, которые мешают росту молодых побегов, т.е обрезаются сухие ветки, ветки, которые между собой переплетены. Обрезаются те ветки, которые нависают над дорогами, над пешеходными тротуарами, дабы не угрожали людям. Эти ветки дальше утилизируются нами же. Приезжает дробилка - все дробится, все убирается, вывозится, перерабатывается, т.е. безотходное производство".

В рамках месяца по наведению порядка в столице пройдут и совместные акции с ГАИ. Во время рейдов проконтролируют соблюдение правил выгула домашних животных и парковки транспортных средств.

 
 
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Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах убирают мусор и прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. А вскоре приступят к ремонту...
 
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