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Сестры Груздевы - гости программы "Скажинемолчи"
18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак работает эффект толпы в сети, и кто специально разжигает буллинг "несогласных"? Личным опытом противостояния в информационной войне поделились певицы, актрисы и телеведущие сестры Груздевы. После событий августа их страницы в соцсетях оказались под пристальным вниманием. Как они сумели противостоять хейтерам, и кто в ответе за фейки, которые намеренно распространяют экстремистские Telegram-канале - они поделились мнением
Александра и Валентина Груздевы, певицы, актрисы и телеведущие: "На тот момент мы были как маленькое СМИ - у нас охват был 1,5-1,8 млн. Кукловоды очень хорошо на психологию давят. Мы с психологией очень хорошо знакомы и знаем разные тактики. После того, когда мы выстояли, через месяц-два-три нам стали в директ приходить тысячи сообщений, что мы увидели на вашем примере, что вы не закрыли ни один комментарий. Вы победили в этой информационной войне. Вы выстояли. Вы не закрыли аккаунт, вы не удалили ни один пост! Мы, глядя на вас, поняли, что этому можно противостоять".
За проектом "Скажинемолчи" можно следить и в Telegram-каналеПочему не испугались эффекта толпы, и что способно объединить белорусов, а также над чем сегодня работают артистки. Для тех, кто пропустил выпуск "Скажинемолчи", напоминаем: у проекта есть свой
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Как работает эффект толпы в сети, и кто специально разжигает буллинг "несогласных"? Личным опытом противостояния в информационной войне поделились певицы, актрисы...
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