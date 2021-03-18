Источник материала: БT

За проектом "Скажинемолчи" можно следить и в Telegram-канале

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сестры Груздевы - гости программы "Скажинемолчи" Как работает эффект толпы в сети, и кто специально разжигает буллинг "несогласных"? Личным опытом противостояния в информационной войне поделились певицы, актрисы...

Как работает эффект толпы в сети, и кто специально разжигает буллинг "несогласных"? Личным опытом противостояния в информационной войне поделились певицы, актрисы и телеведущие сестры Груздевы. После событий августа их страницы в соцсетях оказались под пристальным вниманием. Как они сумели противостоять хейтерам, и кто в ответе за фейки, которые намеренно распространяют экстремистские Telegram-канале - они поделились мнениемПочему не испугались эффекта толпы, и что способно объединить белорусов, а также над чем сегодня работают артистки. Для тех, кто пропустил выпуск "Скажинемолчи", напоминаем: у проекта есть свой, там можно оставлять комментарии и предлагать темы для обсуждения в эфире.