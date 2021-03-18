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К акции "Память" присоединились солдаты срочной службы

18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабная патриотическая акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, объединила жителей Беларуси. Люди приходят к памятникам и мемориалам, чтобы навести порядок после зимы и отдать дань памяти погибшим. Школьники, молодежные и общественные организации и неравнодушные люди пришли к памятнику в деревне Алексичи. До войны здесь проживало почти полтысячи человек. В августе 42-го фашисты превратили в пепелище 123 двора, почти 400 сельчан сгорели заживо. 

Ксения Грицкова, учащаяся Глинищанской средней школы: "У меня была прабабушка, она была врачом на фронте, много людей вылечила. И этим людям мы можем сказать спасибо. И сейчас, благодаря этим людям, мы видим чистое и мирное небо". 

Ангелина Козаченко, учащаяся Глинищанской средней школы: "У меня прадедушка, и я еще успела его застать, когда была маленькой. Наши предки воевали за то, чтобы было мирное небо над головой. А сейчас, когда такая ситуация в стране, конечно, им было бы, наверное, грустно, потому что мы - белорусы - один народ и сражаться друг против друга неправильно".

В Гомеле к акции "Память" присоединились нынешние защитники родины - молодые люди, призванные на срочную службу. Они пришли к мемориальному комплексу в Новобелице, где на десятках плит - имена павших героев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Масштабная патриотическая акция "Память", посвященная Дню хатынской трагедии, объединила жителей Беларуси. Люди приходят к памятникам и мемориалам, чтобы навести...
 
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