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К акции "Память" присоединились солдаты срочной службы
18.03.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасштабная
Ксения Грицкова, учащаяся Глинищанской средней школы: "У меня была прабабушка, она была врачом на фронте, много людей вылечила. И этим людям мы можем сказать спасибо. И сейчас, благодаря этим людям, мы видим чистое и мирное небо".
Ангелина Козаченко, учащаяся Глинищанской средней школы: "У меня прадедушка, и я еще успела его застать, когда была маленькой. Наши предки воевали за то, чтобы было мирное небо над головой. А сейчас, когда такая ситуация в стране, конечно, им было бы, наверное, грустно, потому что мы - белорусы - один народ и сражаться друг против друга неправильно".
В Гомеле к акции "Память" присоединились нынешние защитники родины - молодые люди, призванные на срочную службу. Они пришли к мемориальному комплексу в Новобелице, где на десятках плит - имена павших героев.
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