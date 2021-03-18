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Дети в Жодино баловались у железной дороги - и теперь за это накажут их родителей
18.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11-летние дети в Жодино были замечены за тем, что выкладывали на проходящие через город железнодорожные пути камни, палки и другие предметы. Что было дальше,
Выяснилось, что 14 марта из-за действий школьников даже останавливался поезд — машинист вовремя заметил на путях препятствие. Милиции он рассказал, что видел двух убегающих детей 10−11 лет. На следующий день дети вернулись к железнодорожным путям и снова выложили на рельсы предметы: камень и деталь игрушечной машинки. Здесь детей и заметила милиция.
За нарушение правил безопасности движения несовершеннолетних не привлекут, так как как они еще не достигли возраста административной ответственности. В отношении их родителей составлены протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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14 марта из-за действий школьников даже останавливался поезд - машинист вовремя заметил на путях препятствие.
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