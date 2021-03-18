Архитектор получил три года «химии» за участие в акции на «Площади перемен»

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор минскому архитектору, который обвинялся в участии в ноябрьской акции на «Площади перемен» в память о Романе Бондаренко. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Столичного архитектора и предпринимателя Вадима Дмитренка судили по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчину задержали 15 ноября прошлого года, когда на так называемой «Площади перемен» в Минске множество горожан собралось, чтобы почтить память погибшего незадолго до того в этом месте Романа Бондаренко. Дмитренко якобы провоцировал толпу к активным действиям. Сообщалось, что в рюкзаке мужчины тогда нашли, среди прочего, дымовые шашки, взрывпакет, металлические подшипники и рогатку, а также самодельную дубинку из куска шланга.

Сам Вадим Дмитренок на суде заявлял, что на «Площади перемен» в тот день люди вели себя спокойно, никаких лозунгов не выкрикивали, лишь позже начали хлопать. Он рассказал, что уходил на улицу Орловскую, где уже была милиция, затем вновь возвращался во двор. Мужчина говорил, что не предполагал, что в это районе будут силовики, ушел в Киевский сквер, где на скамейке нашел пакет с дубинкой, рогаткой и металлическими шариками: по его словам, он пытался дождаться хозяина, а затем почему-то решил переложить их к себе в рюкзак.

Также в его рюкзаке, помимо вещей, оставленных на скамейке, нашли петарды, нож, маску и другие вещи, позже конфискованные милицией. Дмитренок объяснил, что просто взял с собой рюкзак, в котором «всегда куча разных вещей». Он также рассказал, что является членом Ассоциации страйкбола, поэтому у него есть петарды и какие-то другие предметы для игры. Но на Червякова он их не использовал.

Когда Дмитренок увидел приближающихся людей, кричащих ему угрозы, он начал убегать. С его слов, он не был уверен, что эти люди были правоохранителями — их форма не давала возможности однозначно их опознать. Как рассказал мужчина, его сумели сбить с ног, били по голове, стянули руки за спиной и отвели в микроавтобус после осмотра содержимого рюкзака. Позже транспорт отъехал, затем Дмитренка вывели и распылили содержимое газового баллончика ему в лицо. Позже ставили на колени, опускали лицом в землю и стреляли из изъятой рогатки по телу, били дубинкой, в руку вложили петарду. Лишь после этого задержанного отвезли в милицию. Врачи диагностировали у Вадима Дмитренка черепно-мозговую травму, ушибы и царапины. Однако позже стало известно, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения мужчины.

В ходе процесса в качестве свидетелей обвинения выступали представители правоохранительных органов — с измененными личными данными и в масках. Допрошенные на суде сотрудники, по их словам, участвовавшие в задержании мужчины, рассказали, что видели Дмитренка среди наиболее активных протестующих — в тот день собравшиеся на «Площади перемен» люди вели себя агрессивно, выкрикивали лозунги и даже бросали в силовиков различные предметы, в том числе камни. Мужчину они запомнили по одежде в стиле «милитари» и седой бороде, которая выступала из-под маски на лице.

Дмитренка задержали уже в районе между бульваром Шевченко и улицей Орловской. По словам свидетелей, он пытался убежать, а когда его настигли силовики, то оказывал сопротивление и пытался освободиться. Однако они не видели, чтобы мужчину избивали.

Защита и сам обвиняемый обращали внимание, что его одежда отличалась от той, которую описали свидетели, а на лице была мотоциклетная маска, закрывающая и шею, так что они, по его словам, не могли видеть его бороду — в суде смотрели и видео задержания, которое жена Дмитренка нашла в интернете.

По ходатайству защиты суд готов был приобщить к делу и записи задержания Дмитренка с личных видеорегистраторов силовиков, однако правоохранители ответили, что подобные материалы хранятся всего один месяц. Правда, к делу была приобщена запись допроса подсудимого в Центральном РУВД: на ней у него явно плохое самочувствие, почти все время закрыты глаза, есть ссадины на лице. Сам мужчина объяснил происходившее так: говорил на камеру, так как плохо себя чувствовал из-за травм и не вполне понимал, что происходит, не давая полностью отчета своим словам и действиям.

— Я не мог стоять на ногах, моя речь стала несвязной, как и мой почерк. В тот момент мне хотелось, чтобы все закончилось как можно скорее, — заявил мужчина.

При этом неизвестный правоохранитель пообещал Дмитренку, что если он скажет то, что нужно для видеозаписи, то ему будет грозить лишь административная ответственность. Сама съемка происходила до прихода адвоката к своему клиенту.

Вадим Дмитренок имеет положительные характеристики, состоит в ассоциации страйкбола. Его друг, выступавший свидетелем защиты, рассказал, что знает его много лет только с позитивной стороны и участвовал вместе с ним в страйкбольных турнирах, где нередко используются шашки и петарды.

В материалах дела присутствовал текст переписки Дмитренка в интернете, где он выражал готовность подвести палатку, пенку, шланг, «горючку». Мужчина заявил, что готов был привезти все это на «площадь Перемен», если понадобится охранять стихийный мемориал и остаться там на ночь.

Изначально мужчину обвиняли еще по части 2 статьи 296 (Незаконные действия в отношении холодного оружия) и части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси, однако позже прокурор снял эти обвинения за отсутствием доказательств, оставив лишь статью о грубом нарушении общественного порядка.

В итоге суд признал Дмитренка виновным и приговорил его к трем годам «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа) — именно такое наказание запрашивал прокурор. На время обжалования приговора мужчину освободили из-под стражи под подписку о невыезде.