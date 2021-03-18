«Появляются, когда сходит снег». В Беларуси «проснулись» клещи

Источник материала: Tut.by

Кирилл — житель Сокола — микрорайона, который находится километрах в 20 от Минска. У мужчины три собаки. Еще 28 февраля, когда хозяин с животными вернулись с прогулки, на одном из псов он увидел клеща.



Клещ, которого 28 февраля со своей собаки снял Кирилл. Фото: Кирилл Задвинский

— В тот день мы с собаками гуляли вдоль поля, где местами уже оголилась трава, — описывает ситуацию Кирилл. — Сейчас грязно, поэтому после прогулки собак я мою. В ванной на одном из псов я заметил клеща.

Кирилл — собачник со стажем. Из его опыта: клещи «всегда готовы к работе».

— Как только появляется место, где нет снега, там появляются клещи, — делится наблюдениями собеседник. — Рядом с теплотрассами это может быть и в январские морозы.

В прошлом году ученые поясняли TUT.BY, что клещи зимуют в поверхностных слоях почвы. При этом период их активности начинается весной и длится до конца осени.

— Клещи появляются, когда сходит снег, — поясняют в научно-практическом центре НАН по биоресурсам и говорят, что в этом сезоне люди уже фиксировали клещей. — На курсах мы виделись с коллегами из Брестской области. Они рассказывали, что у них уже встречают клещей.

По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сезон активности клещей в регионе уже начался.

— Луговые (пастбищные) клещи на территорий Брестской области были обнаружены в первой декаде марта <…>, — сообщает сайт Брестского областного ЦГЭиОЗ. — В марте появились и первые пострадавшие от укусов клещей. По поводу исследования клещей на Лайм боррелиоз в лабораторию Брестского областного ЦГЭиОЗ обратилось уже пять человек. Укусы зарегистрированы на территориях частных домовладений в Бресте и агрогородке Кривляны Жабинковского района. При лабораторном исследовании клещей, снятых с граждан, в четырех случаях установлен факт их заражения боррелиями.

Брестские эпидемиологи предупреждают: по энтомологическим прогнозам в 2021 году общая численность клещей в природных биотопах области сохранится на высоком уровне. Особенно это касается весны, когда становится тепло и много влаги.

— Чтобы избежать укусов клещей, при выездах на природу, работе на дачных участках, в походах, на пикниках, при заготовке березового сока, нужно соблюдать меры предосторожности, — отмечают специалисты и рекомендуют пользоваться репеллентами. Пикники, говорят, лучше организовывать вдали от деревьев и кустарников на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте. Одежда для прогулок, например, в лесу должна быть практичной с длинными рукавами, которые плотно прилегают к запястью. Кроме того, по возвращении из леса и мест отдыха, эпидемиологи советуют внимательно осмотреть себя и своих близких.