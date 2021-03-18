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«Появляются, когда сходит снег». В Беларуси «проснулись» клещи
18.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кирилл — житель Сокола — микрорайона, который находится километрах в 20 от Минска. У мужчины три собаки. Еще 28 февраля, когда хозяин с животными вернулись с прогулки, на одном из псов он увидел клеща.
— В тот день мы с собаками гуляли вдоль поля, где местами уже оголилась трава, — описывает ситуацию Кирилл. — Сейчас грязно, поэтому после прогулки собак я мою. В ванной на одном из псов я заметил клеща.
Кирилл — собачник со стажем. Из его опыта: клещи «всегда готовы к работе».
— Как только появляется место, где нет снега, там появляются клещи, — делится наблюдениями собеседник. — Рядом с теплотрассами это может быть и в январские морозы.
В прошлом году ученые
— Клещи появляются, когда сходит снег, — поясняют в научно-практическом центре НАН по биоресурсам и говорят, что в этом сезоне люди уже фиксировали клещей. — На курсах мы виделись с коллегами из Брестской области. Они рассказывали, что у них уже встречают клещей.
По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сезон активности клещей в регионе уже начался.
— Луговые (пастбищные) клещи на территорий Брестской области были обнаружены в первой декаде марта <…>, —
Брестские эпидемиологи предупреждают: по энтомологическим прогнозам в 2021 году общая численность клещей в природных биотопах области сохранится на высоком уровне. Особенно это касается весны, когда становится тепло и много влаги.
— Чтобы избежать укусов клещей, при выездах на природу, работе на дачных участках, в походах, на пикниках, при заготовке березового сока, нужно соблюдать меры предосторожности, — отмечают специалисты и рекомендуют пользоваться репеллентами. Пикники, говорят, лучше организовывать вдали от деревьев и кустарников на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте. Одежда для прогулок, например, в лесу должна быть практичной с длинными рукавами, которые плотно прилегают к запястью. Кроме того, по возвращении из леса и мест отдыха, эпидемиологи советуют внимательно осмотреть себя и своих близких.
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Кирилл - житель Сокола - микрорайона, который находится километрах в 20 от Минска. У мужчины три собаки. Еще 28 февраля, когда хозяин с животными вернулись с прогулки,...
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