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«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут». Лукашенко обсудил новые законы
18.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Об этом
«Речь не должна идти только о закручивании гаек»
Лукашенко напомнил, что полтора месяца назад изменения в законодательстве уже обсуждались: «Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям — уголовного, трудового и прочего законодательства».
— Речь не должна идти только о закручивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления, — считает он.
За прошедшее время было подготовлено около десяти законопроектов. По словам Лукашенко, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.
«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут»
В качестве примера оперативности по изменению законодательства Лукашенко привел Россию.
— На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно, — сказал он, упомянув о принятии российского закона по противодействию героизации нацизма. — Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?
— Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования.
Он задал присутствующим несколько вопросов: Какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено? В полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя?
— Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов.
Лукашенко поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.
«Выжигать каленым железом»
Интересовало Лукашенко и то, что еще необходимо, чтобы госслужащие и военные могли «выполнять свой долг».
— Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы семьям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом.
Глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко в начале совещания отметил, что проведен масштабный пересмотр законодательства. На площадках Администрации президента и Государственного секретариата Совета безопасности были созданы две рабочие группы. Первая занималась совершенствованием кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности. Между группами было налажено постоянное взаимодействие.
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В последнее время было подготовлено около десяти законопроектов. По словам Лукашенко, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены...
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