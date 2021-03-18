«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут». Лукашенко обсудил новые законы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Об этом сообщае т его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

«Речь не должна идти только о закручивании гаек»

Лукашенко напомнил, что полтора месяца назад изменения в законодательстве уже обсуждались: «Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям — уголовного, трудового и прочего законодательства».

— Речь не должна идти только о закручивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления, — считает он.

За прошедшее время было подготовлено около десяти законопроектов. По словам Лукашенко, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут»

В качестве примера оперативности по изменению законодательства Лукашенко привел Россию.

— На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно, — сказал он, упомянув о принятии российского закона по противодействию героизации нацизма. — Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?

— Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования.

Он задал присутствующим несколько вопросов: Какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено? В полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя?

— Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов.

Лукашенко поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

«Выжигать каленым железом»

Интересовало Лукашенко и то, что еще необходимо, чтобы госслужащие и военные могли «выполнять свой долг».

— Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы семьям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом.

Глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко в начале совещания отметил, что проведен масштабный пересмотр законодательства. На площадках Администрации президента и Государственного секретариата Совета безопасности были созданы две рабочие группы. Первая занималась совершенствованием кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности. Между группами было налажено постоянное взаимодействие.