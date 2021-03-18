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в Санкт-Петербурге задержали объявленного в розыск участника протестов в Беларуси
18.03.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого в Беларуси объявили в розыск после акции протеста в Молодечно летом 2020 года и потасовки с силовиками, сообщает
Мужчину задержали оперативники регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга. По данным издания, гражданина Беларуси задержали 17 марта. Его нашли в общежитии поселка Металлострой.
Информацию о задержании подтвердил источник
В сентябре прошлого года в Молодечно прошел судебный процесс над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет. Молодых людей
Суд 29 сентября признал двоих молодых людей виновными по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и
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Мужчину задержали оперативники регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга. По данным издания, гражданина Беларуси задержали 17 марта.
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