в Санкт-Петербурге задержали объявленного в розыск участника протестов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого в Беларуси объявили в розыск после акции протеста в Молодечно летом 2020 года и потасовки с силовиками, сообщает «Фонтанка.ру» .

Мужчину задержали оперативники регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга. По данным издания, гражданина Беларуси задержали 17 марта. Его нашли в общежитии поселка Металлострой.

Информацию о задержании подтвердил источник Интерфакса . По данным агентства, инициатора розыска уведомили о задержании.

В сентябре прошлого года в Молодечно прошел судебный процесс над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет. Молодых людей обвиняли в том, что они, отбивая одного из задержанных, оказали сопротивление силовикам. Инцидент попал на видео . Ранее сообщалось , что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске.

Суд 29 сентября признал двоих молодых людей виновными по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и назначил им в качестве наказания лишение свободы в колонии общего режима : Павел Песков должен будет пробыть там 3 года и 3 месяца, а Владислав Евстигнеев — 3 года.