ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

в Санкт-Петербурге задержали объявленного в розыск участника протестов в Беларуси

18.03.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого в Беларуси объявили в розыск после акции протеста в Молодечно летом 2020 года и потасовки с силовиками, сообщает «Фонтанка.ру».

Мужчину задержали оперативники регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга. По данным издания, гражданина Беларуси задержали 17 марта. Его нашли в общежитии поселка Металлострой.

Информацию о задержании подтвердил источник Интерфакса. По данным агентства, инициатора розыска уведомили о задержании.

В сентябре прошлого года в Молодечно прошел судебный процесс над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет. Молодых людей обвиняли в том, что они, отбивая одного из задержанных, оказали сопротивление силовикам. Инцидент попал на видео. Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске.

Суд 29 сентября признал двоих молодых людей виновными по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и назначил им в качестве наказания лишение свободы в колонии общего режима: Павел Песков должен будет пробыть там 3 года и 3 месяца, а Владислав Евстигнеев — 3 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину задержали оперативники регионального ГУ МВД Санкт-Петербурга. По данным издания, гражданина Беларуси задержали 17 марта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Свадьба в СИЗО и анонсированное заявление Тихановской. Что происходит в Беларуси 18 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by