Вузы планировали поднять плату за обучение. Но министр образования заявил, что повышения не будет

Источник материала: Tut.by

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об это сообщает телеграм-канал Министерства образования.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На днях стало известно, что несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для белорусских студентов. В частности, такое решение уже приняли в БГУ, БГПУ и Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Ожидалось, что цены вырастут и в БНТУ. Как объяснили в БГУ, стоимость обучения будет «скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальными и иными расходами».

— Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров, — заявил Игорь Карпенко. — Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов, и иных затрат (…), и принято решение не повышать установленную оплату за обучение. Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования.