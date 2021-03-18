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Вузы планировали поднять плату за обучение. Но министр образования заявил, что повышения не будет

18.03.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об это сообщает телеграм-канал Министерства образования.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На днях стало известно, что несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для белорусских студентов. В частности, такое решение уже приняли в БГУ, БГПУ и Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Ожидалось, что цены вырастут и в БНТУ. Как объяснили в БГУ, стоимость обучения будет «скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальными и иными расходами».

— Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров, — заявил Игорь Карпенко. — Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов, и иных затрат (…), и принято решение не повышать установленную оплату за обучение. Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования.

 
 
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Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об это сообщает телеграм-канал...
 
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