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Вузы планировали поднять плату за обучение. Но министр образования заявил, что повышения не будет
18.03.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об это
На днях стало известно, что несколько вузов Беларуси
— Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров, — заявил Игорь Карпенко. — Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов, и иных затрат (…), и принято решение не повышать установленную оплату за обучение. Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования.
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Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в госучреждених образования пока не планируется. Об это сообщает телеграм-канал...
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