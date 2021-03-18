Студент БГУ получил четыре года колонии усиленного режима за брошенный в сторону силовиков камень

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор в отношении студента, бросившего камень в сторону силовиков во время протестной акции. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр "Весна"

Обвиняемому, 21-летнему студенту четвертого курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Ивану Дацишину, вменялась в вину часть 2 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. В ночь с 11 на 12 августа прошлого года он с друзьями находился на проспекте Дзержинского, где увидел задержания людей, собравшихся на протестную акцию возле скульптуры зубра. Некоторые из находившихся там людей бросали в сторону силовиков камни. Студент, по его словам, также бросил один камень, однако из-за проблем со зрением не видел, попал он куда-то или нет. Свои действия он объяснил тем, что хотел помешать милиции задерживать людей, однако раскаялся в содеянном.

При этом двое сотрудников правоохранительных органов, которые проходили по делу потерпевшими, рассказали, что у них в том районе случилась потасовка с одним из агрессивно настроенных молодых людей, которого они пытались задержать, после чего в них полетели камни — они поспешили укрыться в автобусе. В транспортном средстве было выбито стекло, а у силовиков зафиксированы травмы — сломанный зуб и перелом пальца. Сами они на суде утверждали, что обвиняемый не похож на того парня, которого они в тот вечер не смогли задержать, а тех, кто бросал камни, они не смогли рассмотреть. Сами они, по их словам, претензий к студенту не имели.

Также на суде свидетелем выступал водитель автобуса, на котором приехали силовики. Мужчина рассказал, что выбежавшие на остановке милиционеры сразу и без каких-то объяснений стали задерживать людей — собравшихся там было, по его оценке, было около двух тысяч. Причем во время следствия мужчина говорил об изначальной агрессии от участников протестной акции, однако позднее признал, что все было иначе.

Замдекана факультета БГУ, где учится обвиняемый, а также его 65-летний сосед выступили на суде с его положительными характеристиками.

Парень находится под стражей с 30 октября, тогда же он написал явку с повинной. В итоге его приговорили к четырем годам колонии усиленного режима, как того и добивался государственный обвинитель. Ущерб городскому транспорту был оценен в чуть больше чем 340 рублей и был возмещен еще в ходе процесса.