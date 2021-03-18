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Протокол и суд. Чем закончилась ссора между соседями в Новополоцке из-за фото с забега Zombie Run

18.03.2021 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните историю из Новополоцка, где семейная пара заявила в милицию на соседа, бегуна Александра Зеленского, который фотографировался в образе зомби на забеге Zombie Run? На мужчину составили протокол по статье 17.8 КоАП (Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Бегуну «светил» штраф до 30 базовых величин (870 рублей). Узнали, чем все закончилось.


Фото: страница Александра Зеленского в «Одноклассниках»

Дело рассматривала судья суда города Новополоцка Зинаида Болоболова.

В отношении Александра Зеленского милиция составила протокол о том, что он «изготовил для публичной демонстрации произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, которые хранил на персональном компьютере и распространил в социальных сетях».

Судебное заседание длилось 10 минут. Зинаида Болоболова прекратила дело в связи с истечением срока административного взыскания. Он закончился 9 марта, милиция передала материалы в суд 10 марта, суд же состоялся 11 марта.

Напомним, житель Новополоцка Александр Зеленский, бегун-любитель, участвовал в забеге Zombie Run — это спортивное мероприятие проводится в Жодино с 2018 года. Потом разместил фотографии с забега в своих соцсетях. Их увидели соседи по дому — семейная пара. По их мнению, снимки с бутафорской кровью на лице и одежде — «исключительно циничны».

Вскоре бегуном заинтересовалась милиция. На мужчину составили протокол по статье 17.8 КоАП (Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Виктория, соседка Зеленского, пояснила TUT.BY:

— На этих фотографиях Александр изображает отвратительные, аморальные сцены поедания человеческой плоти, кусает муляжи оторванных окровавленных человеческих рук и ног. Да, мы обратились в милицию, так как действительно считаем, что эти снимки исключительно циничны.

Суды между соседями уже были — и не раз. Ранее они делили парковочные места, не могли договориться о правилах содержания мест общего пользования, Александр демонстрировал соседке с балкона «неприличный жест — средний палец», повредил, по словам Виктории, ее дверь и т.д. Все эти конфликты заканчивались протоколами или судебными разбирательствами.

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